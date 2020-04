"És dolorós que es pressuposi que tots els nens tenen ordinador"

L'Estefania no té internet a casa. Tampoc ordinador, tauleta ni impressora. Des de fa unes setmanes, quan es van tancar els centres educatius pel covid-19, els seus fills reben per via telemàtica diverses activitats que els proposen des de l'escola. L'única manera que tenen per accedir-hi és amb el mòbil de la mare, que ella recarrega amb 10 euros cada mes perquè no pot pagar una tarifa plana. "És un mòbil senzill, que no té gaire capacitat. Si li poso molta informació ja s'escalfa i es bloqueja", explica. "No es pot donar per fet que tots els nens tenen un ordinador a casa. És una mica dolorós que es pressuposi, perquè per a nosaltres és molt difícil", lamenta l'Estefania.

Ella és una de les dones ateses per l'àrea d'empoderament econòmic de la Fundació Surt, que treballa per ajudar a sortir de la violència masclista. "40 dones ja ens han dit que no tenen les eines per a les necessitats dels seus fills", diu la coordinadora de l'àrea, Esther Ramos, que considera que la realitat encara "és més àmplia". "Això dificulta que els nens puguin seguir els estudis. També les relacions amb els altres alumnes i companys de classe", explica Ramos, que afegeix que el confinament actual ha accentuat la bretxa entre les dones que disposen de més recursos i les que en tenen menys.

Per intentar combatre aquesta desigualtat, la Fundació Surt ha posat en marxa una campanya de recollida de portàtils –perquè siguin aparells que es puguin traslladar fàcilment–, així com de tauletes, sota el lema: "Garantim l'escola telemàtica a totes les famílies". La campanya fa una crida a les donacions de persones, entitats i empreses que hi vulguin col·laborar. "Hem començat pels nens, però les dones també tenen aquesta necessitat per també poder-se formar elles", remarca Ramos. L'Estefania ho exemplifica: "Estava fent un curs per trobar feina i tenia l'esperança de poder treballar per tirar endavant. Ara la nova situació m'ha estancat".

La realitat actual

"Moltes famílies no tenen els diners per pagar els llibres del curs. Per tant, si es decideix que l'escola va en la línia virtual, la mateixa dificultat que existeix amb els llibres ara passa amb els ordinadors. És de calaix", diu Ramos, que assegura que seguir les activitats amb un mòbil no és la solució. "Volem que tinguin la mateixa qualitat que la resta", reclama sobre la realitat actual. L'àrea d'empoderament econòmic de la Fundació Surt va atendre 200 dones l'any passat, el 94% de les quals viuen a Barcelona –la majoria a Ciutat Vella–. El 65% tenen uns ingressos inferiors als 400 euros al mes, el 35% tenen deutes d'habitatge o de subministraments bàsics i el 40% fa més d'un any que estan a l'atur.

L'Estefania i els seus tres fills viuen en un pis gestionat per Càritas. "No tinc els diners per posar internet a casa", explica. Tampoc poden imprimir el material que els envia l'escola perquè, com ella mateixa recorda, les copisteries estan tancades pel confinament i els locutoris que obren no permeten fer servir els ordinadors que tenen. El tancament de les botigues d'un dia per l'altre per la crisi del coronavirus ha provocat que no hagi pogut adquirir material per als seus fills. "No hi ha res obert per anar a comprar uns folis i uns colors", insisteix.

"Com acabaran el curs?", es pregunta l'Estefania, davant la possibilitat que els nens encara triguin moltes setmanes a tornar a l'escola. Mentre no arriben les eines, ella intenta trobar una sortida perquè els seus fills puguin seguir aprenent des de casa.