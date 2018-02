La neu obliga a tancar diverses escoles al Pirineu i suspèn el transport escolar a 2.000 alumnes

El temporal de neu que afecta al Pirineu i el Prepirineu des d'aquest diumenge ha obligat a tancar diverses escoles i cancel·lar rutes de transport escolars que han afectat a 2.039 alumnes, dels quals la meitat són de la Cerdanya. En aquesta comarca, han suspès totes les rutes de transport escolar, però les escoles i instituts de Puigcerdà han obert sense que s'imparteixi activitat lectiva, així com a Alp i Llívia.

Al Ripollès, el Consell Comarcal ha suspès 16 de les 23 expedicions, amb 175 alumnes afectats. A la Catalunya Central, ha quedat suspès el transport escolar a l'Alt Berguedà, juntament amb d'altres com al Moianès, a Osona, fins a un total de 402 alumnes afectats, segons el Departament d'Ensenyament.

A la Catalunya Central tampoc hi ha hagut transport escolar a l'Alt berguedà. Han quedat cancel·lades les rutes de la Rodonella als instituts de Berga, les rutes de Borredà totes les rutes fins a l'institut Alt Berguedà; totes fins a la Pobla de Lillet; la ruta de Saldes a l'Escola Serrat Voltor de Vellcebre; les dues rutes que surten de viver i Serrateix i la Ruta de la Nou del Berguedà a Cercs, entre d'altres, com la que uneix Capolat amb l'escola d'Educació Especial.

Al Moianès, també han quedat anul·lades la ruta de l'Estany de Moià i de Co llsuspina a Moià i l'escola de l'Estany no ha obert. Altres, com a Castellterçol, Sant Quirze de Safaja i Castellcir han obert però els alumnes tampoc hi ha pogut arribar amb el transport habitual.

D'altra banda, a Osona s'han anul·lat algunes rutes, com les d'Alpens, Sant Boi de Lluçanès, Perafita, de l'Institut Castell de Quer de Prats i de Viladrau a Taradell, entre d'altres. En total, han resultat afectats 35 alumnes del Solsonès, 82 del Moianès, 168 del Berguedà i 117 d'Osona, fins a un total de 402 estudiants.

A les comarques de Lleida, han quedat anul·lats tots els transports escolars de l'Alta Ribagorça. A més, un accident a Coll de Nargó ha complicat molt el viatge a molts mestres fins a les escoles de l'Alt Urgell, on també hi ha centres sense subministrament elèctric.

D'altra banda, a la Val d'Aran s'ha registrat normalitat absoluta. En total, fins aquest matí, més de 160 alumnes s'han vist afectats per les escoles tancades i 462 per la cancel·lació d'un total de 44 rutes.