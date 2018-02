La nevada afecta una cinquantena de carreteres

La nevada afecta, aquest matí de dimecres, la xarxa viària catalana i Protecció Civil ha decidit passar a fase d'emergència el pla Neucat. La situació s'ha complicat passades les vuit del matí i ja hi ha 54 trams de carreteres amb afectació per la neu. En 33 són necessàries les cadenes; en una vintena més hi ha neu o gel a la calçada i cal conduir amb precaució, i dues vies secundàries estan tallades.

Les carreteres més destacades on calen cadenes són la C-13 a Sort en un tram de més de 30 quilòmetres, la C-25 des de Santa Coloma de Farners fins a Vic en un tram de 40 quilòmetres, la C-37 a Manresa, la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-44 entre Vandellós i l'Hospitalet de Infant i la N-260 al Pont de Suert, entre d'altres. Protecció Civil demana no agafar el cotxe si no és imprescindible i alerta que el matí és "molt complicat". Si s'ha de conduir, la consigna és portar cadenes i consultar les afectacions viàries abans de sortir.

Continua vigent la prohibició dictada ahir de circular amb camions de més de 7.500 quilos, està suspès el transport escolar a tot el país i els centres de salut han activat un protocol de reprogramació de visites per a les persones que no puguin desplaçar-s'hi avui. Protecció Civil ha passat, aquest matí, a fase d'emergència el pla Neucat. La decisió s'ha pres davant el front de nevades que està afectant la major part del territori i la previsió que l'afectarà s'allargui durant les pròximes hores.

Hi ha dues calçades tallades per la neu. Es tracta de carreteres secundàries: la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal del Montseny i la BV-2204 a Santa Margarida de Montbui. Hi ha gel o neu en vies destacades com l'A-2 al Bruc, AP-2 Soses - Banyeres Penedès, la C-16 a Berga, la C-17 a Ripoll, la C-17 a la Garriga, la C-37 a la Vall d'en Bas, la C-58 a Terrassa o la N-240 a les Borges Blanques. De moment, no s'han registrat incidents greus a cap punt de la xarxa viària, com ha remarcat el Servei Català de Trànsit. No hi ha vehicles atrapats a cap punt i les màquines llevaneu han pogut treballar amb normalitat.

Afectacions al transport públic

Ferrocarrils de la Generalitat (FCG) operen amb normalitat excepte per una incidència a la línia de l'Anoia a Capellades per problemes en una agulla. Els trens de Renfe funcionen amb normalitat, tot i els retards de quinze minuts a la R3. Pel que fa al servei de metro i autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, hi ha línies de bus afectades per presència de neu i gel. Sobretot, a la falda de Collserola. No funcionen la 111, la 118 i la 128. I hi ha línies limitades com la V3 a la ronda de Dalt, la 127, la 130 a Can Caralleu, la 119 a la plaça de la Mitja Lluna i la 185 a Sant Genís.

També hi ha aglomeracions en algunes estacions de la xarxa de metro, tot i que el servei funciona amb normalitat. A estacions com la de Verdaguer, per exemple, hi ha usuaris que han hagut de deixar passar fins a quatre metros.

A les 9:20 del matí s'ha decidit aturar el servei de bus urbà de Manresa, que funcionava però amb algunes afectacions.

Els aeroports, a hores d'ara, també operen amb normalitat.

Classes suspeses

La nevada també afecta l'activitat de les universitats. La UAB ha anul·lat totes les classes fins a les deu del matí, però preveu recuperar la normalitat a partir d'aquesta hora. La Universitat de Lleida i la Universitat de Vic, davant la previsió que la nevada s'allargui, han suspès l'activitat durant tot el dia d'avui.

Atenció als camions

La Creu Roja ha portat mantes, beguda i menjar als camioners atrapats per la nevada. Al llarg d'aquesta nit, efectius de l'entitat han atès més de 150 conductors aturats a la zona del port de Barcelona i també d'altres punts propers a les principals vies. La prohibició de circulació dels vehicles de més de 7,5 tones per les carreteres catalanes iniciada dimarts a la tarda ha obligat molts transportistes que feien ruta per Catalunya a fer la nit en aparcaments i polígons. Una mesura ha suscitat crítiques i queixes del sector. Molts conductors van qualificar ahir la mesura d'"exagerada" tenint en compte que quan es va posar en marxa, les vies estaven "totalment netes". El SCT ha destacat,aquest matí, que gràcies a aquesta decisió de prevenció, avui no s'estan registrant incidències greus.

1.760 trucades al 112

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut, fins a les 07.00 hores d'aquest matí, 1.760 trucades per incidents relacionats amb l'episodi de fred i neu. Per comarques, les trucades s'han fet des d' Osona (205), el Barcelonès (179), el Vallès Occidental (162) el Baix Llobregat (135).

Barcelona, en alerta per la neu

L'afectació per neu és generalitzada i fins a 137 ajuntaments. A Barcelona, per exemple, es manté activat el pla d'Emergència Municipal per a Neu i Gel i n'ha decretat aquest matí, a les 6.30 hores, la fase d’emergència 1 davant l'inici de la nevada als barris situats per sobre de la ronda de Dalt. Preventivament, els equips municipals han estat escampant sal pels carrers de la zona alta de la ciutat, per evitar l'acumulació de neu a carrers i serveis bàsics de la ciutat.

Situació viària a les 09.00h

54 trams de vies afectades per la neu i el gel on cal circular amb molta precaució, entre les quals 2 estan tallades i en 33 cal circular amb cadenes. Per demarcacions:

Barcelona

15 trams de carreteres afectats per la neu i el gel, entre les quals destaquen:

A-2 El Bruc

C-58 Terrassa

C-16 Berga - Bagà

C-17 La Garriga

C-25 Rajadell

Tallada BV-2204 Santa Margarida de Montbui

7 carreteres on cal circular amb cadenes, entre les quals destaquen:

C-37 Manresa – Vilanova del Camí

C-25 Sant Julià de Vilatorta - Espinelves

Girona

10 trams de carreteres afectats per la neu i el gel

Tallada GIV-5201 Viladrau – Sant Marçal de Montseny

2 carreteres on cal circular amb cadenes:

C-38 Camprodon – Coll d’Ares

C-25 Santa Coloma de Farners - Vic

Tarragona

8 trams de carreteres afectats per la neu i el gel, entre les quals destaquen:

AP-2 Banyeres del Penedès - Soses

5 carreteres on cal circular amb cadenes, entre les quals destaquen:

C-44 Vandellós i Hospitalet de l'Infant

Lleida

21 trams de carreteres afectats per la neu i el gel, entre les quals destaquen:

C-14 Ponts-Agramunt

N-240 Borges Blanques-Vimbodí

19 carreteres on cal circular amb cadenes, entre les quals destaquen:

C-13 Sort-Esterri d’Àneu

C-14 Adrall-Basella

C-28 Naut Aran accés Port de la Bonaigua

C-55 Solsona-Cardona

N-230 Vielha e Mijaran

N-260 Sort

N-260 Pont de Suert