L'oci nocturn eleva la batalla judicial amb la Generalitat per les restriccions

L'oci nocturn no ha rebut de bon grat les noves mesures de la Generalitat que prohibeixen que es fumi al carrer i a les terrasses si no es poden mantenir dos metres de distància i ordenen tancar tots els locals d'oci nocturn a la una de la matinada. Es tracta de mesures que van entrar en vigor ahir després que fossin aprovades a tot l'Estat, però que la Fecasarm, Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals, considera contràries a les resolucions judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el 31 de juliol va emetre una interlocutòria judicial per impedir l'avenç del tancament a 63 localitats, entre les quals Barcelona, perquè "no hi ha cap prova que acrediti que, en funció de l'hora de tancament, hi hagi més transmissió del virus".

Aquest revés judicial, que va forçar el Govern a rectificar i mantenir oberts fins més tard bars i restaurants, és la base de la patronal del sector per acusar la Generalitat de "desobediència" a les resolucions judicials, però després de la interlocutòria la situació pels rebrots ha anat empitjorant a Catalunya i el ministeri de Sanitat va acordar amb les comunitats autònomes el dia 14 que tots els locals tanquin com a molt tard a la una de la matinada. "El TSJC és l'òrgan que s'ha d'encarregar de revertir la situació d'il·legalitat que ha generat la Generalitat", ha denunciat Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la Fecasarm, que ha assegurat que la nova resolució del Govern és "nul·la de ple dret" perquè l'article 103.4 de la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa diu que "són nuls de ple dret els actes i disposicions contraris als pronunciaments de les sentències que es dictin amb la finalitat d'eludir el seu compliment".

L'acord entre les comunitats i el ministeri de Sanitat sobre la prohibició de fumar a l'aire lliure si no es poden mantenir els dos metres de distància també ha contrariat la mateixa Fecasarm, que afirma en el comunicat que es tracta d'una mesura "arbitrària", que "no té cap base científica" i que a més "provocarà de manera innecessària grans pèrdues" al sector, ja que estimen que pot suposar una davallada addicional d'un 20% dels clients, segons han exposat en un comunicat.