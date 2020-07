El nou Hospital Josep Trueta anirà a Salt

Finalment la batalla per qui acull el nou Hospital Josep Trueta té un nom guanyador: Salt. És la decisió que ha pres el departament de Salut i que avui estava previst que s'anunciés a Girona, amb un desplegament dels principals membres del Govern –tant de JxCat com ERC– i representants del territori. No obstant això, aquest matí a primera hora, la Generalitat ha ajornat la roda de premsa sine die. Per tant, els gironins hauran d'esperar uns dies a saber quins motius han fet decantar la conselleria, que ha optat per situar el nou centre hospitalari al costat de l'actual Santa Caterina, en detriment dels terrenys que l'ajuntament gironí havia ofert al barri de Domeny. De fet, l'alcaldessa Marta Madrenas ha sigut la gran defensora d'aquesta opció engegant una campanya per retenir l'hospital i encarregant un informe, per 17.000 €, per estudiar la idoneïtat d'aquests terrenys. "A Salt serà més car, es necessitaran més anys per construir-lo, es necessitarà un nou pla de mobilitat i no es millorarà ni en qualitat assistencial ni augmentarà la complexitat del centre", va afirmar el novembre del 2019 Madrenas després de reunir-se amb els titulars de Salut per intentar pressionar perquè és quedés a la ciutat.

Segons fonts coneixedores de les negociacions, precisament el fet que l'alcaldessa gironina hagi cedit i acceptat la proposta de Salut ha sigut clau per arribar a un acord que comptés amb el suport dels principals actors implicats. I, per aconseguir-ho, segons aquestes mateixes fonts, hi han jugat un paper determinant el director del CatSalut, Adrià Comella, i el Col·legi de Metges, que han treballat per acostar dues posicions que partien de premisses allunyades.

La conselleria donarà avui els detalls del nou complex hospitalari, que ha de substituir l'actual, que fa anys que ha quedat obsolet. Una reforma que, aquest 2020, s'ha fet palès que era més important que mai: el temporal Gloria va inundar les plantes subterrànies i amb el coronavirus s'ha comprovat que es necessitaven unes instal·lacions més grans i més ben equipades per donar servei a tota la demarcació.

Aquest divendres, doncs, es posa fi a una de les batalles territorials que més rius de tinta ha fet córrer els últims anys a les comarques gironines, amb polèmiques discussions, especialment a les xarxes socials. Campanyes, recollides de firmes, cartes, debats, xerrades... Defensors i detractors han dedicat tota mena d'esforços a intentar sumar el màxim de suports possibles per aconseguir que el nou Trueta s'ubiqués a Girona o Salt, en funció del costat.

Finalment, però, Salut ha optat per Salt. Ara bé, faltarà saber quines han sigut les raons per decantar la balança i, especialment, quins han sigut els arguments per convèncer l'alcaldessa gironina, Marta Madrenas, que ha fet del projecte del Trueta a Domeny un dels seus principals cavalls de batalla de la legislatura.