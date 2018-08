Les noves estacions de Salou i Cambrils, lluny del centre urbà

Cap Estat de la Unió Europea ha desmantellat mai una línia ferroviària de rodalies, però aviat arribarà el primer cas al Camp de Tarragona. Quan es posi en servei la variant del Corredor del Mediterrani entre Tarragona i Vandellòs -no hi ha data oficial, però es preveu que serà entre finals d’enguany i el 2019- l’actual línia d’ample ibèric entre Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant quedarà en desús i els alcaldes d’aquests quatre municipis reclamen que es desmunti per aprofitar l’espai, amb el vistiplau de la Generalitat.

En canvi, l’Associació per a la promoció del transport públic, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, els sindicats CCOO i UGT i Ecologistes en Acció demanen aprofitar aquesta infraestructura per a un tramvia que enllaci aquestes poblacions de la Costa Daurada, que perdran serveis ferroviaris. El Síndic de Greuges els ha donat la raó i, entre molts altres arguments, en el seu informe destaca que les estacions de Cambrils i Salou quedaran als afores dels municipis. Entre les dues poblacions, que són al nucli dur de la Costa Daurada, donen servei a 675.000 passatgers a l’any.

En el cas de Salou, caldrà anar al baixador de PortAventura, gairebé a tres quilòmetres de l’estació actual, és a dir, a uns 40 minuts caminant. Salou, segons l’Ajuntament i Renfe, passarà de tenir sis trens al dia a catorze i una nova línia de rodalies, la R-17, en sentit Barcelona. En sentit València, però, caldrà esperar que l’empresa pública Adif faci un ramal d’1,5 quilòmetres per enllaçar-lo cap a la variant del Corredor.

Carlos Montejano, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, dubta d’aquest ramal “quan tot el Corredor s’eternitza”.“Es perdran serveis, però als ajuntaments ja els està bé a canvi de recuperar els terrenys i les empreses de transport per carretera es deuen fregar les mans”, critica.

Salou projecta el bulevard de l’Eix Cívic, tot i que també reservarà espai per a un tramvia. L’alcalde, Pere Granados, té clar com el vol: sense catenària, integrat al circuit urbà i amb bateries, tal com tenen al Camp de Gibraltar. No vol més cinturons de ferro urbans i vol que es desmuntin les vies perquè “ho diu la llei, seran un cau de porqueria, com ha passat en altres llocs i no sabem qui n’haurà d’assumir el manteniment”.

Però per anar cap al sud caldrà desplaçar-se a Cambrils o al baixador de PortAventura i el portaveu de Trens Dignes, Josep Casadó, assegura: “Nosaltres ja fa temps que avisem que les Terres de l’Ebre quedaran despenjades del sistema i a hores d’ara ni sabem quins serveis tindrem”.

Els usuaris protesten

Aliens a tot aquest debat, l’estació de Salou és plena de turistes que esperen un tren per anar a Barcelona. No saben que es projecta treure-la sencera. “La via del tren pel mig de la ciutat fa molta nosa, però no té sentit posar el tren lluny si et vols estalviar la carretera”, diu el belga Bernard Ghose. Tampoc en sap res l’estudiant Beatriu Monné, indignada i “farta de trens on semblem xais i que tot siguin problemes”.

Cambrils sí que guanyarà serveis i centralitat ferroviària, però l’estació és pràcticament a peu d’autopista, a més de mitja hora caminant de l’actual. Un dels usuaris, Rafa Quílez, defensa que si no posen autobusos coordinats amb l’horari dels trens, l’estació “no serà gens pràctica”. Les 160 places d’aparcament que oferirà l’estació no li semblen una bona alternativa: “Tots sabem què passa en llocs no vigilats i allunyats”, diu.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat té previst -tan bon punt se sàpiguen els serveis ferroviaris definitius- oferir serveis de bus “complementaris als existents per garantir en tot moment una bona intermodalitat”.