L'os Goiat hi torna: primer atac a bestiar després de la hibernació

L'os Goiat s'ha despertat de la hibernació i ha reincidit en els atacs al bestiar que el van posar en el punt de mira de ramaders del Pirineu l'estiu passat. L'atac a un poltre de pocs dies al municipi d'Arres la matinada de diumenge ha dut les administracions a activar una segona fase del protocol que es va pactar per intentar reeducar-lo.

A partir d'ara es desplegaran mesures per foragitar-lo i procurar que aquest exemplar –el més controvertit entre la quarantena que poblen el Pirineu– canviï els seus hàbits predadors. El protocol preveu l'ús de pirotècnia, de bales de fogueig o bales de cautxú a les quals es pot recórrer en cas que l'animal tingui una conducta "inadequada". Entre altres mesures, el protocol també preveu cobrir amb una malla electrificada el cos del poltre mort per foragitar l'animal si, com és habitual, torna al lloc de l'atac els pròxims dies, segons han informat fonts del departament de Territori.

Si aquesta segona fase del protocol no funcionés, el cas de Goiat es traslladaria al grup de treball que haurà de decidir si s'extreu l'exemplar del Pirineu, una opció que ja va estar damunt la taula l'estiu passat després que l'os protagonitzés 13 atacs contra bestiar, principalment eugues i cavalls.

Finalment, però, la Generalitat va descartar mesures unilaterals i "en calent" i va optar per buscar el consens de totes les administracions, que va donar lloc a l'actual protocol que ara es posarà a prova. El mateix Govern reconeix una conducta "anòmala" de l'animal en els seus atacs contra bestiar i defensa el funcionament del programa de reintroducció de l'os al Pirineu, que va iniciar-se fa més de dues dècades i que ha propiciat una població d'uns 40 animals entre la zona catalana, aragonesa i francesa de la serralada.