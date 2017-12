Les limitacions als vehicles privats al Montseny seran permanents a la primavera

Les restriccions d'accés amb vehicle privat al Montseny seran permanents a partir de la propera primavera. Després d'una prova pilot assajada durant tres caps de setmana i un festiu aquesta tardor, les mesures per ordenar el trànsit de cotxes a la zona -com el nou aparcament i un servei de bus gratuït- es mantindran, segons ha anunciat aquest dilluns la Diputació de Barcelona, sense concretar encara una data.

L'objectiu és acabar amb la saturació de vehicles privats alguns caps de setmana i evitar l'aparcament als vorals de la carretera. És per això que a partir de la primavera l'accés al Montseny comptarà amb dos nous serveis. D'una banda, una gran zona d'aparcament a Campins per a 500 cotxes -amb un cost de dos euros per dia- per deixar-hi el cotxe. De l'altra, hi haurà un servei d'autobús gratuït que recorrerà els indrets amb més interès a la zona. Un bus connectarà l'aparcament de Campins amb la Vall de Santa Fe -fent diverses parades pel camí- mentre que hi haurà un altre servei que recollirà els visitants des de l'estació de Renfe de Sant Celoni i els portarà fins a Campins i, des d'allà, a Santa Fe.

Aglomeracions puntuals a Sant Celoni

Els caps de setmana en què es van assajar les noves mesures, els resultats van ser positius, segons la Diputació. Unes 400 persones van fer la ruta entre Campins i Santa Fe i 150 entre l'estació de Sant Celoni i Campins el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre. El dia de Tots Sants, el servei va continuar a l'alça: 120 persones van fer servir la ruta entre l'estació i Campins i uns 300 entre Campins i Santa fe. En total, la Diputació de Barcelona calcula que més de 1.186 persones van utilitzar aquest servei durant la prova pilot.

La nota negativa, però, van ser les aglomeracions puntuals a primera hora del matí sobretot a les sortides de l'estació de Sant Celoni fins a Campins amb esperes de més de 45 minuts. Els responsables reconeixen que van quedar sorpresos perquè entre un 30 i un 40% de les persones que van fer ús dels autobusos van arribar en tren des de casa seva.

Constaten que això és positiu perquè la prova ha reduït nombre de vehicles privats i ha promogut la utilització del transport públic. "Estem molt i molt satisfets de com ha anat aquesta prova pilot. Encara hi ha aspectes que hem de millorar, però creiem que hem trobat la solució a la problemàtica. Pot ser una solució que podrem replicar a altres parts del parc del Montseny. Volem que això es tiri endavant", ha assegurat el diputat adjunt d'Espais Naturals, Jesús Calder.

Un 95% menys de multes

Els resultats de la prova pilot també són satisfactoris per als vehicles. No hi va haver col·lapses a la carretera i tot i que hi havia cotxes de particulars, van baixar molt les multes per estar mal estacionats, fins a un 95% menys de sancions, segons dades de la Diputació. Els vehicles privats no van impedir la lliure circulació a la carretera BV-5114 ni l'accés a camins particulars -com havia passat abans de la prova pilot-.

Aquesta baixada s'atribueix al fet que al posar el transport públic va abaixar l'afluència de cotxes, per tant, n'hi havia menys i podien estacionar millor. Tot i això, el pàrquing habilitat de Campins només va omplir 132 places de les 500 que té disponibles. Per tant, creuen que és prou gran com per cobrir la demanda.

La conclusió de l'estudi és prou positiva com per preveure que, de cara a la primavera, aquesta mateixa solució per acabar amb el col·lapse de vehicles privats pugui aplicar-se a altres zones del Montseny com Fontmartina.