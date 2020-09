Els parcs naturals es preparen per limitar l’allau d’excursionistes

“Es veu que aquest any la concentració de l’Onze de Setembre era a la Pica d’Estats”, va dir un usuari a Twitter acompanyat d’un vídeo en què es veia una riuada de persones que recorrien tota la cinglera. L’embús, en aquell cas, era per fer-se una fotografia al lloc més alt de Catalunya. “Cada any vaig per la Diada a la Pica d’Estats, és tradició”, explica Toni Bada. Ell, a qui no li agraden les concentracions, hauria trobat menys persones a l’acte de l’ANC: “Mai havia vist tanta gent per fer-se una selfie al cim”.

La imatge de l’embús a la Pica d’Estats es va fer viral. Va ser la prova més recent d’una dinàmica que s’ha repetit tot l’estiu: parcs naturals plens a vessar. El covid-19 va fer aturar el món uns quants mesos i, quan es va reactivar, el desig de molta gent va ser anar a buscar la natura. Però han anat a parar a uns espais protegits i en molts casos sense preparació per acollir tantes persones. I això ha passat factura: hi ha hagut més rescats, més deixalles i moltes més cues.

El Parc Natural de l’Alt Prineu, que acull la Pica d’Estats, ha vist passar un 20% més d’excursionistes que l’any anterior (el departament de Territori i Sostenibilitat farà públiques les dades aquesta setmana). El moment culminant va ser l’11 de setembre, però durant tot l’estiu els pàrquings ja estaven saturats i els accessos, en dies concrets, bloquejats. “Ja fa temps que pensem en limitar-hi l’accés, però després d’aquest estiu ho farem segur”, explica Marc Garriga, director del parc. Des de Territori també s’estan estudiant mesures. “Estem parlant amb tots els parcs per trobar la manera d’endreçar els accessos”, apunta Marta Subirà, secretària de Medi Ambient de la Generalitat. Col·loca en el punt de mira aquells llocs “emblemàtics” on es concentra més gent. Algunes sortides que veuen viables són posar pàrquings de pagament o un telefèric que transporti els excursionistes amunt i avall.

Per iniciativa pròpia

Alguns ajuntaments ja van actuar per iniciativa pròpia abans del covid. Campdevànol (Ripollès) va decidir fer pagar per accedir al torrent de la Cabana, un popular conjunt de gorgs: a partir del 2017, cinc euros si s’hi vol accedir. “La idea la vam treure del Barranco del Infierno de les illes Canàries i fins i tot hi vam anar per conèixer l’experiència”, explica l’alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, que afegeix que uns quants parcs els han preguntat pel funcionament de les limitacions.

Mascaretes a terra

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha viscut un estiu caòtic, amb un 30% més de visitants respecte a l’any anterior. Santi Farriol, el director, explica que mai havia vist tanta gent acumulada: “Els rius semblaven platges”. A part de les aglomeracions, Farriol afegeix una altra variable a l’equació: les deixalles. Apunta que han recollit en un cap de setmana més de cent quilos de deixalles. De fet, tots els parcs naturals ho comparteixen. Sobretot, el símbol de la pandèmia tirat a terra: la mascareta. Una alternativa per solucionar-ho s’ha viralitzat en els últims dies: Tailàndia envia les deixalles que deixen els excursionistes a casa seva per missatgeria.

De moment, no és una mesura que els parcs catalans estiguin estudiant. Però sí que es plantegen limitar els aparcaments: “La gent aparca enmig de prats de pastura”, comenta Farriol. El Parc Natural del Cadí-Moixeró també s’ha trobat amb visitants aparcant en llocs inimaginables. “Si hi hagués passat la grua hauria al·lucinat”, assenyala Jordi Garcia, el director. L’emblema de la zona és el Pedraforca, una muntanya única per la seva forma i les seves complicades tarteres. “Molta gent no hi ve preparada per pujar-lo”, explica Garcia. “Per arribar a dalt del Pedraforca s’ha de grimpar i molts es pensen que és com anar a caminar pel Tibidabo”. En aquest sentit, Santi Farriol comenta que ha vist visitants de la Vall de Núria anant a caminar “amb xancletes”.

34 rescatats el pont de la Diada

La falta de preparació i d’equipament d’alguns visitants dels parcs s’ha traduït en unes xifres rècord de rescats a mans dels Bombers. Del maig al setembre d’aquest any s’han produït 834 rescats, 168 més que durant el mateix període de l’any anterior. Un dels caps de setmana marcats al calendari, el pont de l’Onze de Setembre, va superar totes les expectatives: 34 rescats. En aquest sentit, des del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) reivindiquen “responsabilitat i formació” dels visitants. El president, Eduard Cayón, explica que si el CEC i altres organitzacions existeixen és perquè “cal una certa formació per anar a la muntanya”.