El pare detingut a Montblanc per maltractaments al seu nadó ja va ser investigat en relació amb un altre fill

El pare detingut aquest dijous per presumptes maltractaments al seu nadó ja va ser investigat pel mateix motiu en relació amb un altre fill –que té d'una relació anterior– però el cas es va arxivar per falta de proves concloents, segons han confirmat a l'ARA fonts de la investigació. En aquest nou cas, l'informe de valoració de maltractament infantil de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) no presentava dubtes i els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el pare, de 22 anys, i la mare, de 21, tots dos veïns de Montblanc (Conca de Barberà) i de nacionalitat espanyola per un delicte de lesions i un altre de violència habitual en l'àmbit de la llar. Cap dels dos té antecedents.

El nadó, un nen de poc més d'un mes de vida, va ingressar dimecres a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on continua a l'UCI pediàtrica en estat molt greu. L'hi van portar a la tarda els seus pares, que haurien explicat als metges que al nen li havien sortit uns fongs a la boca i que des que li donaven el medicament per als fongs vomitava. El pare hauria afegit que això mateix ja li va passar a un altre fill seu i que potser era cosa de família. 'El Periódico' va avançar ahir que a aquest pare se l'havia investigat per un cas previ similar al que ara s'instrueix.

El nadó, però, patia lesions internes greus no visibles externament compatibles amb haver patit maltractaments, per la qual cosa l'hospital va activar d'ofici el protocol previst en aquests casos i va alertar la DGAIA i els Mossos d'Esquadra. Amb les proves practicades, els metges apunten que les lesions no eren puntuals i que haurien començat abans. Per això es van detenir els pares amb previsió que passin a disposició judicial demà dissabte.

Per la seva banda, la DGAIA ja ha assumit la tutela del nadó davant la situació de desemparament i també es personarà com a acusació particular en la causa judicial en defensa dels drets de l'infant.

Sospites prèvies

El pare l'havien investigat per presumptes maltractaments a un fill anterior –d'una altra relació–. Com ha passat en el cas actual, el centre hospitalari va activar el protocol contra el maltractament infantil per les lesions que tenia el nen. Segons ha pogut saber l'ARA, en aquella ocasió els informes mèdics no van acreditar que les lesions, que eren més lleus, fossin criminals, i no es va descartar que poguessin ser accidentals. El nen no va patir seqüeles de les lesions que es van estar investigant.

El cas d'aquest nadó de Montblanc se suma a un cas de maltractament recent en un bebè que va morir a la Vall d'Hebron a causa de les lesions que presumptament li havien causat els maltractaments del seu pare.