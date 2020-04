El pavelló de la Vall d'Hebron passa a ser un hospital de dia polivalent

El pavelló esportiu de la Vall d'Hebron continuarà reconvertit en hospital, però no per atendre pacients amb covid-19 sinó per fer aquells tractaments i atenció ambulatòria que s'havien deixat de fer a l'Hospital de la Vall d'Hebron les últimes setmanes. Així, el centre sanitari recupera l'hospital de dia polivalent que havia hagut de tancar provisionalment, però ho fa en el que es va batejar com el Pavelló Salut, situat a pocs metres, i que durant la fase més aguda de la pandèmia havia funcionat com a hospital de campanya.

Ara ja no és necessària aquesta instal·lació per als pacients amb coronavirus, però el problema és que a la Vall d'Hebron segueixen havent-hi molts ingressats infectats i això suposa un risc per als altres pacients que no necessiten un ingrés però sí tractaments ambulatoris. "Encara no podem retornar a un hospital no covid-19 ja que pot haver-hi un rebrot", justifica la doctora María José Abadías, subdirectora assistencial de l'hospital.

Per tant, calia una solució "per atendre pacients amb covid-19 i aquells que no són covid-19 i que havien deixat de venir". I la solució ha consistit en mantenir la infraestructura muntada al centre esportiu però canviar-ne l'ús i recuperar així aquelles activitats essencials que fins ara no es podien fer. Són teràpies d'infusions, biològiques o amb bombes d'insulina per a diabètics, entre d'altres, i es faran "amb els professionals i la tecnologia mèdica necessària" que s'han traslladat allà de manera provisional.

Aquest pavelló de la Vall d'Hebron comença un procés d'adaptació a la nova normalitat, que s'estendrà més enllà de l'estat d'alarma. Així, l'Ajuntament de Barcelona, titular del centre esportiu, ha confirmat que està fent els tràmits necessaris perquè l'espai pugui seguir fent-se servir durant un temps com a espai sanitari. Inicialment hauria de tornar íntegrament a la pràctica esportiva un cop s'acabés la situació d'excepcionalitat. El Pavelló Salut el va habilitar el Consorci Sanitari de Barcelona, ens format per l'Ajuntament i la Generalitat.