Augmenten a 17 els infectats pel Covid-19 a l'Estat

Ja són 17 els infectats amb coronavirus a l'Estat, dos dels quals han estat donants d'alta. Aquest dijous s'han detectat quatre casos nous, l'últim, el d'una noia de 22 anys, originària de Tenerife, que va estar del 19 al 25 de febrer a Milà i que després va venir a Barcelona. En arribar a Catalunya, va anar a l'Hospital Clínic, on ara està ingressada.

Aquesta matinada també s'han confirmat dos casos a Madrid i, en principi, es tracta de persones que no havien viatjat a zones de risc, com Itàlia o la Xina. Ara s'investiga com es poden haver infectat. "Encara no tenim clar el vincle", ha subratllat en roda de premsa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. El responsable ha admès que si es confirma que els tres malalts –els dos de Madrid i el primer d'Andalusia– es van contagiar a Espanya, "s'hauran de valorar les implicacions".

La conselleria de Sanitat madrilenya ha explicat que un dels dos casos de Madrid està greu i que es tracta d'una persona gran amb patologies prèvies.

Aquests dos casos s'afegeixen al positiu de coronavirus que ha confirmat aquest dijous la conselleria de Salut del País Valencià, un periodista esportiu, de 44 anys, que va viatjar a Itàlia per retransmetre el partit del València CF contra l'Atalanta, que es va jugar a Milà. El partit es va celebrar el dimecres 19 de febrer a l'estadi de San Siro, ja que l'Atalanta no té un estadi en condicions per fer-ho a la seva ciutat, Bèrgam, i va ser presenciat per uns 2.400 aficionats valencianistes. El periodista es va trobar malament i ahir a la nit va ser hospitalitzat al Clínic de València. No està greu, però ha donat positiu en les anàlisis de coronavirus i continua ingressat.

En total, s'han registrat 17 contagis a l'Estat i el segon al País Valencià. Dos dels contagiats, un a Mallorca i l'altre a les Canàries, ja han estat donats d'alta. De moment, l'únic cas en què l'infectat no ha viatjat a l'estranger ni hauria tingut contacte amb persones dels països que ja estaven afectats pel coronavirus seria el detectat a Sevilla. La Junta d'Andalusia va reconèixer dimecres a la tarda que podrien tenir el primer cas de coronavirus detectat a la comunitat. Si es confirma la versió del pacient, que la Junta dona per bona, voldria dir que hi ha altres persones amb el virus que encara no han sigut detectades i, per tant, es dispara el risc que es produeixin nous contagis locals. Fonts de la conselleria de Sanitat d'Andalusia van explicar que "aquesta persona ja estava ingressada des de fa sis dies perquè patia una pneumònia".

A Catalunya, de moment, s'han detectat dos positius: un noi de 22 anys que havia viatjat a Milà i una dona italiana resident a Barcelona i de 36 anys. Tots dos estan ingressats amb símptomes lleus.