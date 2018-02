170.000 persones pateixen pobresa energètica a Barcelona

A Barcelona hi viuen 170.000 persones que pateixen pobresa energètica. Ho revela un informe encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, que aquest dijous ha fet balanç del primer any de funcionament del servei de Punts d'Assessorament Energètic (PAE). "La nostra intenció era fer una radiografia de la ciutat per veure si avancem pel bon camí", ha indicat la tinent de Drets Socials, Laia Ortiz, que ha explicat que en aquests primers 12 mesos de vida, l'Ajuntament ha atès 23.000 persones i ha evitat 5.020 talls de subministrament.

Segons l'informe, liderat per l'investigador Sergio Tirado, Ciutat Vella, Nou Barris i Horta-Guinardó són els barris més vulnerables en matèria de pobresa energètica, un problema que té, sobretot, rostre femení. De totes les persones ateses als PAE, un 67,9% són dones, i la meitat del total de persones ateses són a l'atur.

Segons Tirado, la impossibilitat d'escalfar la casa a l'hivern o d'utilitzar tots els subministraments va especialment lligada a la inseguretat residencial, sobretot en la població vulnerable que viu de lloguer, en habitatges en males condicions i on tenen poc marge de maniobra per poder millorar-ne les infraestructures. "En la majoria de cases en situació de vulnerabilitat hi predomina el corrent elèctric per escalfar, i això és problemàtic", ha explicat Tirado, que lamenta que els preus de la llum a Espanya són dels més elevats a la UE. "Les persones que viuen de lloguer estan atrapades en modes molt cars de produir calor", ha assenyalat.

Conveni pioner amb Agbar

La tinent de Drets Socials de l'Ajuntament ha anunciat que finalment s'ha aconseguit signar un conveni amb Aigües de Barcelona que instaura un protocol i uns terminis clars per comunicar els possibles talls de subministrament i garantir que cap família es quedi sense aigua. Es tracta del primer conveni d'aquestes característiques que se signa, i des de l'Ajuntament fa temps que s'intenta assolir també amb les grans subministradores elèctriques.