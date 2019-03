A presó sis persones per traficar amb cocaïna en un pis del barri de Sant Antoni de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de març cinc homes i una dona per traficar amb cocaïna en un pis del barri de Sant Antoni de Barcelona. Els detinguts han ingressat a presó. Tres d'ells volien robar la droga que custodiaven els altres tres a l'interior de l'immoble. Els Mossos van actuar després que una dona truqués al 112 perquè uns lladres estaven robant al seu domicili, situat al carrer Sepúlveda. El pis estava habilitat com a magatzem de substàncies estupefaents i com a laboratori per preparar les dosis per vendre. Per robar la droga, els tres lladres van utilitzar una noia com a esquer. Ella va simular que volia comprar droga i els tres homes van aprofitar que la porta estava oberta per accedir a l'immoble i cometre el robatori.

Quan els Mossos van arribar al portal després de rebre l'avís, es van creuar amb una noia i van aturar un grup d'homes que baixava ràpidament per les escales. Dos d'ells van fer cas, però un tercer va intentar fugir amb un maletí que va llençar mentre corria. Una dotació que hi havia a l'exterior el va aturar i va comprovar que portava 1.148 grams de cocaïna, 3.200 euros i objectes personals que no eren seus, com targetes i una cartera. També portaven peces de roba per amagar la seva identitat, una arma de foc i nombrosos telèfons mòbils.

Els tres homes van dir que la droga, els diners i els objectes personals els havien obtingut d'un pis d'aquella finca. Els Mossos van pujar a l’immoble indicat i van preguntar a les tres persones que hi havia a l’interior per la droga, però els residents van assegurar que no els coneixien de res i que no havien accedit a l’habitatge.

Quan els policies els van preguntar per què llavors aquells homes tenien objectes personals seus, els tres inquilins van canviar la versió i van declarar que havien entrat a robar. Una de les persones que hi havia a l’interior del pis era la dona que havia trucat al 112 per alertar d’un robatori.

Els investigadors van demanar autorització judicial i van escorcollar el domicili, on van trobar 1.795 grams de cocaïna, paquets de plàstic, una bàscula elèctrica i documentació falsificada d'un dels inquilins dels pis. Les sis persones, els tres lladres i els tres inquilins, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. A un d'ells també se li atribueix falsificació documental. Els detinguts són de nacionalitat dominicana i tenen entre 24 i 39 anys.