Les pistes d'esquí catalanes acorden obrir després del pont

Les pistes d'esquí catalanes no obriran, finalment, fins després del pont de la Puríssima. Ho faran a partir del dia 9 de desembre, sempre que hi hagi neu, s'hagi superat el confinament municipal i no hi hagi noves restriccions, segons ha explicat Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que és qui gestiona les pistes públiques i ha donat els detalls del preacord assolit a TV3. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha celebrat la decisió en una entrevista a Catalunya Ràdio i ha felicitat els responsables de les pistes d'esquí per haver decidit evitar "un cert col·lapse" durant els pròxims dies festius. Especialment, a partir de dilluns, quan està previst que acabi el confinament de cap de setmana i, per tant, s'hi podrien concentrar moltes persones.

Font ha remarcat que es vol evitar l'efecte crida a la neu durant els dies de pont i ha concretat que es demanarà portar mascareta i estar en silenci als telecadires i telefèrics. La decisió de deixar passar el pont l'han pres tant les estacions d'esquí públiques com les privades.

Precisament, l es pistes d’esquí es van convertir ahir en un nou camp de batalla entre els líders europeus, que no es posen d’acord sobre si han d’estar tancades durant les vacances de Nadal, com a mesura per contenir l’expansió del covid-19, o bé si han de poder obrir per no ensorrar econòmicament el sector. França, Alemanya i Itàlia fan front comú a favor de mantenir clausurades les estacions d’esquí fins al gener, però han topat amb l’oposició d’Àustria, que té intenció d’obrir-les.

Tensió a Europa sobre la prohibició d’esquiar per Nadal

El conseller d'Interior que assegurat que en aquest pont ens hi juguem "bona part" del que pugui passar per Nadal, i ha fet una crida a la "sensatesa" a totes aquelles persones que decideixin marxar. També ha recordat que no es podran moure del poble on s'estiguin: "Hem de tenir molt ben controlat el pont. És de preveure que la gent marxi de manera més àmplia que els altres caps de setmana. Fem una crida a las sensatesa. Si sortim, fem-ho amb molta conscienciació". El conseller ha assegurat que els Mossos i les policies locals tindran especial cura que es compleixin les restriccions de mobilitat.

Sàmper ha remarcat que per passar de tram s'ha d'estar amb la RT per sota de 0,9 i amb ingressos hospitalaris a la baixa. I que caldrà veure això per decidir si es confirma el pas o no. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ja va avisar ahir que la desescalada es frenaria si els indicadors continuaven a l'alça. Hores després, però, la consellera de Salut, Alba Vergés, refredava aquesta interpretació i assegurava que les dades actuals són les que es preveien.

El conseller d'Interior ha assegurat no estar "excessivament" d'acord amb els plantejaments fets des del govern espanyol i ha afegit que veient les últimes dades potser cal ser "una mica restrictius". "Al Govern ho meditarem i prendrem la decisió que considerem més oportuna", ha manifestat.