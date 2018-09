Un pregó reivindicatiu de les cuidadores "invisibles"

Leticia Dolera ha sigut l'encarregada de llegir l'últim pregó del mandat d'Ada Colau, en un Saló de Cent ple de gom a gom on hi havia com a convidats la consellera Ester Capella, la ministra Meritxell Batet i el vicepresident del Parlament, Josep Costa. En la seva intervenció inicial, l'alcaldessa ha demanat fer compatible la festa amb la llibertat d'expressió, "amb respecte per a totes les idees dels altres i amb sentit comú".

La sorpresa ha saltat al final del pregó, quan Leticia Dolera ha donat pas a Carmen Juárez, i aquesta veïna barcelonina, membre d’una associació de dones migrants i treballadores de la llar i les cures, ha fet estremir la sala: "Poc després d’arribar a Barcelona, amb 19 anys [fugint de la violència que vivia a Honduras], vaig haver de treballar com a cuidadora interna. Sis anys de solitud durant els quals vaig estar tancada 24 hores tenint cura de la Francisca, una dona gran que patia una demència. Només disposava de nou hores lliures durant tota la setmana. Recordo les Festes de la Mercè, veure el festival pirotècnic des del terrat i envejar la gent que en podia gaudir. Encara que no ho sembli, treballar en aquestes condicions no és un fet aïllat, sinó que és la realitat de moltes dones a la Barcelona del 2018. La nostra és una societat que s’està envellint, i la cura recau massa sovint sobre les espatlles de dones migrades que treballen en condicions d’explotació".

La denúncia de Carmen Juárez, que ha reivindicat la Barcelona intercultural en què tota la ciutadania té els mateixos drets i deures sense tenir en compte el seu origen ni la seva situació administrativa, ha sigut el moment més intens d’un pregó que en la seva part inicial, a càrrec de la "pregonera oficial", Leticia Dolera, ha tingut moments nostàlgics, però sobretot ha estat reivindicatiu en la línia, com era d’esperar, dels grans eixos defensats per l’equip de govern d’Ada Colau, que ha estat reivindicada també per l’actriu com a dona. Ella, l'alcaldessa, havia obert l'acte recordant "l'any complicat" que ha viscut la ciutat, recordant Joaquim Forn i els presos polítics i confiant que seria compatible la llibertat d'expressió amb la festa, des del respecte a totes les idees i "amb sentit comú".

Dolera, que ha combinat el català i el castellà al seu pregó, ha reivindicat la vida de barri, la interacció ciutadana, la cultura i els llocs de trobada. S’ha felicitat perquè Barcelona sigui antitaurina –i ha demanat la fi dels correbous–, i ha criticat les pilotes de goma tot recordant Roger Espanyol però també Angelo Cilio, que durant les manifestacions del 15-M també va perdre un ull per una pilota disparada pels Mossos.