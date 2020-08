Unes festes de Gràcia que permeten retornar "a l'essència del barri"

No hi ha concurs de guarniments ni concerts a les nits. Com la majoria de propostes culturals, el barri de Gràcia també s'ha hagut de reinventar aquest any per poder vestir-se de gala sense augmentar el risc de contagi del covid-19. I, per primera vegada en la seva història, ha donat el tret de sortida a la primera festa major virtual amb un pregó telemàtic i a porta tancada protagonitzat per tres representants del món sanitari: Maria Teresa Fabregat, infermera del CAP Vila de Gràcia-Cibeles; Xènia Sist, infermera adjunta a la direcció d'infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i Elvira Bisbe, metgessa anestesista de l'Hospital de l'Esperança i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.

Des d'una sala que amb prou feines reunia una desena de persones i que només es podia seguir per internet o Betevé, cadascuna de les professionals sanitàries ha compartit l'experiència viscuda durant la pandèmia i la seva vinculació amb el barri. I, entre les tres, han vestit un retrat dels temps tan complexos i durs que ha viscut el país els últims mesos. "Cada tres dies els malalts que arribaven a l'hospital es multiplicaven per dos, i vam haver de convertir tots els centres en hospitals covid i habilitar altres espais, com pavellons", ha exposat Fabregat abans d'afegir: "Vam aprendre a vestir-nos d'astronautes, a donar confort amb els ulls, i vam plorar i vam tenir por".

En aquest sentit, Sist ha recordat que el personal sanitari es va deixar la pell: "Sense dubtar, van prioritzar la seva professió davant de la seva pròpia vida. Es van viure situacions molt complicades i difícils de gestionar, però es va continuar lluitant". "Hem patit i us hem vist patir. Ens heu aplaudit i us hem aplaudit", ha recalcat Fabregat.

Ara bé, les representants també han fet una crida a la responsabilitat per no tornar a reviure les experiències que van recordar. "Aquesta pandèmia no s'ha acabat i hem de continuar sent molt prudents i responsables per prevenir els contagis", ha insistit Sist, que també ha enviat un missatge als joves perquè "contribueixin a protegir aquesta generació que tant ens ha ensenyat i que ara ens toca cuidar", fent referència a la gent gran, que ha patit especialment durant la pandèmia.

Aplaudiments a la ciutadania

Però, més enllà de les adversitats, les tres també han fet valdre la resposta de la ciutadania: "Quedant-se a casa, creant xarxes de suport, ajudant les entitats que atenen les necessitats més vitals", han posat d'exemples. I, en aquest sentit, han lloat els veïns del barri de Gràcia per haver trobat la manera de celebrar la seva festa major de la manera més segura: "Sí, serà una festa diferent –ha admès Sist–, però això també ha donat l'oportunitat de tornar a l'essència de Gràcia i de sentir el barri des del barri".

Fabregat ha subratllat que hi ha problemes que afecten la salut del barri, com els econòmics o la soledat de la gent gran. "Tot el que fa salut i tot el que es cura és a la comunitat, no al centre d'atenció primària". I Bisbe, citant Antoine de Saint-Exupéry, ha defensat que "aquesta experiència ha posat de manifest que l'essencial és invisible als ulls i que només ho podem veure amb el cor".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha tancat el pregó, ha defensat que calia celebrar la festa major, encara que fos de manera telemàtica o amb activitats reduïdes, perquè "és important que no s'aturi la vida, que no s'aturi la cultura". "Ens hem d'adaptar als nous temps", ha reconegut abans de donar el tret de sortida a una festa major que per sempre més quedarà gravada en la memòria dels graciencs.