El problema de les ocupacions a la Mina s’escampa ara fora del barri

“Hi ha algunes famílies amb fills o a l’atur que s’hi han colat per necessitat i ens consta que volen un contracte de lloguer, però la majoria dels ocupes són conflictius”, es lamenten fonts veïnals del carrer Sant Pere. És un nou focus d’ocupació de pisos a Sant Adrià de Besòs, que s’afegeix al conflicte permanent sobre l’habitatge de la Mina. Segons va denunciar l’Ajuntament de la ciutat a través d’un comunicat, als números 8, 10 i 12, tres escales amb pisos de lloguer de protecció oficial, hi han entrat a viure ocupes “que originen constants aldarulls i sorolls” i que “intimiden i amenacen” els veïns.

Molts vianants de la zona diuen que no han sentit res dels ocupes; els que sí que coneixen la situació prefereixen no parlar-ne. Els veïns també se senten incòmodes i no volen que se’ls identifiqui. Amb tot, fonts veïnals lamenten que el barri pateix un “problema de seguretat” i assenyalen l’ocupació de les finques -especialment la de la número 10- com un dels motius principals.

El carrer Sant Pere és a pocs minuts del centre i a tocar del Besòs. Encara no és migdia, però ja hi ha rebombori: se sent música, alguns fan el vermut a la terrassa d’un bar i d’altres seuen en cadires de plàstic, davant dels edificis. Sembla que ningú hi passeja expressament si no hi viu i, els que ho fan, caminen sota l’atenta mirada del veïnat.

Des de fa un any als tres blocs hi habiten il·legalment unes 40 persones. És una xifra que suposaria que el 70% dels pisos dels tres edificis estan ocupades. Fonts veïnals -que insisteixen a demanar que no es publiqui el seu nom- expliquen que l’espurna que va encendre el conflicte va ser la pujada del lloguer que Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell i propietària dels habitatges, demanava per a la renovació dels contractes. Molts dels llogaters no van poder fer front a aquest augment, que fluctuava entre el 50% i el 90%, i van haver de marxar, per la qual cosa els pisos van quedar buits. En altres paraules -i com és habitual des de fa uns anys arreu del país-, l’escampall de llogaters va atraure els ocupes.

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs assegura que, en un primer moment, els afectats van adreçar-se al servei de mediació municipal per “pactar amb Solvia una pujada de preus assumible per a les famílies”. Aviat l’ocupació dels habitatges va enterbolir les negociacions.

L’alcalde, Joan Callau (PSC), assegura que la immobiliària, amb qui es va reunir, no ha fet cap pas per ajudar els llogaters. Acusa l’empresa de comunicar tard i malament als inquilins que havien venut les propietats a un fons d’inversió. Solvia, en canvi, sosté que han actuat “de bona fe en tot moment” i que “segueixen els procediments habituals”. Fonts de la immobiliària afegeixen que, ara per ara, no poden donar cap més dada sobre el propietari de les finques.

Per contra, el consistori demana als propietaris de l’edifici, “sigui Solvia o el nou fons propietari”, un pacte amb els llogaters per renovar els contractes en veritables condicions de protecció oficial, i que s’encarreguin del manteniment i la vigilància dels espais comuns.

Por i males condicions

Tot i que ja ho han denunciat als Mossos d’Esquadra, la por a represàlies no deixa que els veïns parlin obertament. Sense entrar en detalls, adverteixen que viuen en una “inseguretat total” i denuncien xantatges i pressions dels nouvinguts i deficiències tant en la construcció com en el manteniment dels habitatges. Sostenen, a més, que la degradació dels pisos no és nova, però que s’ha agreujat amb la irrupció dels ocupes, que fan obres sense permís que afecten estructuralment la finca.

Fonts veïnals també apunten que molts dels ocupes podrien estar vinculats a clans de la Mina, que el juliol de l’any passat van ocupar pisos de protecció oficial a la vora del carrer Mercè Rodoreda. Aquell conflicte va esquitxar l’Ajuntament de Sant Adrià. L’aleshores regidor Juan Carlos Ramos va ser detingut en la investigació d’un possible desviament de diners del Consorci de la Mina als clans del barri en contractes per a la vigilància dels edificis. El van detenir, doncs, per haver contractat empreses sense autorització per fer feines de seguretat que, en realitat, eren entitats pantalla per desviar diners als clans.

Com a represàlia per l’operació policial unes 300 persones vinculades als clans van ocupar una quarantena de pisos protegits. Sobre aquest cas, Callau només diu que hi ha un procediment judicial obert i que no en saben res de nou. Per al consistori el nou focus d’ocupació al carrer de Sant Pere és prioritari.