Els professors universitaris alerten: "Estem en una situació de precarietat absoluta"

La pandèmia ha agreujat les precàries condicions laborals a la universitat. Així ho denuncien els col·lectius de docents i investigadors, que temen que el covid-19 hagi donat l'estocada definitiva a un sector que fa anys que arrossega diverses problemàtiques: la falta d'estabilització del personal, l'escassa oferta de places o la lenta renovació de les plantilles en són només alguns exemples, suficients perquè el sindicat CGT, juntament amb el col·lectiu Doctorands en Lluita, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la COS, hagi convocat una vaga per a aquest dimecres. Per escalfar motors de l'aturada, uns 160 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tallat els accessos al campus aquest dimarts.

"Estem en una situació de precarietat absoluta. Hi ha professors associats cobrant 400 euros per 12 hores al dia, predoctorals fent hores no remunerades, PAS amb subcontractacions", relata Guillem Prats, un dels portaveus de la CGT. Amb l'estat d'alarma la situació va empitjorar, perquè molts experiments i investigacions es van paralitzar, els investigadors no van poder complir amb els objectius de la seva recerca i no han pogut continuar amb la seva carrera acadèmica o ho han fet gratis. "Demanem que es prorroguin els contractes almenys sis mesos", afirma Prats.

A més, els sindicats reclamen regularitzar la figura dels professors associats i la retirada de l'avantprojecte de llei de l'Estatut de Personal Docent i Investigador que prepara el ministeri d'Universitats, encapçalat per Manuel Castells. En la seva primera compareixença com a ministre, Castells es va comprometre a fer desaparèixer "els falsos professors associats" de les universitats espanyoles, a través d'un nou estatut de la carrera professional del personal docent i investigador que havia de servir per posar fi a les figures "inductores de precarietat" com aquesta. De fet, abans de ser ministre, Castells ja havia apostat per un model d'universitats molt més flexible en contractació, menys endogàmic i menys funcionarial. Però des dels col·lectius docents avisen que en els esborranys del nou estatut no es reflecteix tot això, sinó tot el contrari.

Per a les organitzacions, el tercer esborrany que ha presentat el ministeri implica la legalització de "figures laborals precaritzades i ara fraudulentes". "Ara quan un professor associat va a judici, el guanya, però amb aquest nou estatut no passarà, perquè simplement agafa les mateixes figures que existeixen ara i les converteix en legals", resumeix Prats. Des de la CGT avisen que, si s'acaba aprovant, també provocarà una reducció de la plantilla. Expliquen que ara els professors associats són figures a temps parcial, però fan feina de recerca mentre no fan docència. Com que l'Estatut crea figures a temps complet però sense una partida pressupostària al costat, a la pràctica comportarà l'eliminació de la plantilla investigadora i es concentraran les hores de docència en menys persones, diu Prats.

Des de CCOO reclamen més recursos. "Ara mateix només hi ha batzegades. El que figura en un esborrany un dia, canvia totalment l'endemà en un altre text", lamenta César Marín, de Comissions. "No podem perdre més temps. Hi ha mesures urgents que s'han de fer, com un pla d'estabilització del personal que està en precari, i que no necessàriament ha de ser amb un canvi legislatiu", diu. Per a ell, la solució és clara: "O hi ha diners i finançament o és donar voltes sense sentit. Si hi ha voluntat política, es pot fer".

De moment, des del ministeri diuen que segueixen negociant i no hi ha res tancat. L'últim esborrany, publicat a principis d'octubre, canvia substancialment el segon i regula el professorat contractat igual que es regula el funcionari, cosa que suposa una centralització de les figures contractuals, dels processos d'acreditació i els concursos de professorat, com avisava Jordi Muñoz en un article a l'ARA. De manera més general, si finalment aquest pla tira endavant, deixaria molt tocat el sistema universitari català, que va trobar una escletxa per a la contractació internacional del professorat en el marc dels programes Serra Húnter o Icrea.

Judici per l'EPIF

La jornada d'aturades a la universitat i als centres de recerca, que es farà a tot l'Estat, coincideix amb una data clau per al sector: se celebra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el judici entre les universitats públiques catalanes i el Govern per l'incompliment de l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). Aquesta investigació va arrencar després que la CGT i Doctorands en Lluita presentessin una demanda de conflicte col·lectiu contra les universitats i el Govern per garantir un any de pròrroga automàtica del contracte entre els investigadors en formació, tal com preveu la llei estatal. Alhora, les universitats van demandar els sindicats CCOO i UGT per exigir aquest quart any, una decisió que des dels sindicats creuen que només és per guanyar temps. Ara totes dues denúncies es jutjaran conjuntament.