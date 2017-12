El propietari de la Llibreria Europa s'estalvia la indemnització de 67.000 euros per publicar 'Mein Kampf'

El propietari de la Llibreria Europa, clausurada el juliol de l'any passat, s'estalviarà haver d'indemnitzar l'estat de Baviera amb 67.637 euros per haver publicat el 'Mein Kampf' [La meva lluita] d'Adolf Hitler sense permís, segons una sentència de l'Audiència de Barcelona. Però alhora el tribunal ha ratificat la condemna del jutjat penal número 16 de Barcelona per haver editat i venut 4.375 exemplars del 'Mein Kampf', cosa que en vulnerava la propietat intel·lectual, que correspon a l'estat de Baviera.

Tot i que l'Audiència també rebaixa la pena de mig any a tres mesos de presó per a Varela, manté la multa de 1.080 euros i l'any d'inhabilitació per a l'edició, publicació i venda de llibres. La sentència, doncs, és pionera, perquè afegeix la condemna per vulnerar la propietat intel·lectual del llibre de Hitler a la condemna per la difusió d'idees en defensa del genocidi i per un delicte contra els drets fonamentals que el jutjat penal número 11 va dictar contra Varela el 2010 i que es basava, entre d'altres, amb la venda del 'Mein Kampf'.

Paradoxalment l'advocat de l'exmembre del col·lectiu neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade), Pedro Varela, va recórrer en contra de la sentència per la vulneració de la propietat intel·lectual del 'Mein Kampf' esgrimint la Constitució espanyola. Pretenia posar en dubte la legalitat, en la jurisdicció espanyola, d'algunes de les primeres lleis i decisions jurídiques de l'Alemanya Occidental lliure de Hitler. Va argumentar -sense èxit- que la llei alemanya del 1946 i la sentència del 1948 amb què es va basar la confiscació de l'herència de Hitler, fetes després de l'ocupació d'Alemanya per part dels Estats Units, feien que la propietat intel·lectual del llibre a mans de l'estat de Baviera no fos "homologable" amb l'ordenament jurídic basat en la Constitució espanyola. El tribunal ha tombat aquest argument.

Amb tot, la sentència de l'Audiència anul·la la part de la resolució del jutjat penal número 16 de Barcelona, on es quantifiquen en 98.264 euros els ingressos de Varela per l'edició i venda de 4.375 traduccions del 'Mein Kampf' i en 67.373 euros els beneficis nets que hauria cobrat i que, per tant, havia de pagar a l'estat bavarès. L'Audiència manté que la prova pericial econòmica en què es basen aquestes xifres calcula els beneficis que hauria obtingut Varela, però no el perjudici causat a Baviera, que a més "no resulta quantificable". A més, recorda que el ministeri de Finances de Baviera havia comunicat el 2009, a través del consolat, que ja no tenia "cap interès" en continuar el procés contra Varela, que retirava la denúncia i renunciava a qualsevol indemnització.

Cal recordar, a més, que els Mossos van tancar i precintar la Llibreria Europa el juliol de l'any passat en una operació dirigida pel fiscal especial de delictes d'odi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar. Els policies van comprovar que s'hi continuaven venent llibres per la venda dels quals ja havia condemnat Varela el 2010. A l'última reforma del Codi Penal, que endureix la persecució dels delictes d'odi, s'hi va afegir la descoberta que la llibreria operava sense llicència municipal. La Llibreria Europa havia obert el 1992 com una mena de 'spin-off' per finançar un dels col·lectius neonazis més importants d’Europa, Cedade, segons explica l’historiador Xavier Casals.