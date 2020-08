Les propostes del govern espanyol per a l'inici de curs: mascareta obligatòria a partir dels 6 anys i control de la temperatura

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, plantejarà a les comunitats l'ús de la mascareta obligatòria en tots els alumnes de més de sis anys, així com el control de la temperatura a tots els estudiants per assegurar una "detecció precoç" de possibles casos de covid-19. La ministra ho ha avançat en una entrevista a la Cadena SER en què ha reiterat que la tornada a l'escola ha de passar en primera instància per la "presencialitat", sobretot en les línies "d'infantil i primària".

Celaá ha insistit en el fet que "l'obertura és innegociable" i ha defensat que estan treballant en "protocols clars" perquè sigui el màxim de "segura" possible. En aquest sentit, la ministra també ha avançat que el govern espanyol plantejarà una "declaració responsable dels pares", és a dir, un document en què els progenitors o tutors legals assegurin que l'infant està "en condicions", ha dit, i que "no té cap afectació sanitària". També ha insistit en les mesures bàsiques d'higiene com "ventilació, rentat de mans i distància interpersonal".



Tanmateix, són les comunitats les que tenen les competències en educació i, per tant, en el cas català les condicions les marcarà la Generalitat, si bé és cert que el govern espanyol busca que siguin el màxim d'homogènies possibles arreu de l'Estat. El conjunt de propostes és discutiran aquest dijous en una reunió entre les conselleries de Salut de les comunitats i els ministres de Sanitat, d'Educació i de Política Territorial que buscarà tancar totes les preguntes obertes sobre la tornada a l'escola.

Aquest inici de curs, per ara, no només genera incertesa sinó també protestes. En aquest sentit, el Sindicato de Estudiantes ha convocat una vaga a nivell estatal els dies 16, 17 i 18 de setembre per demanar unes ràtios més baixes així com una contractació massiva de professorat.