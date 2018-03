"Hi ha un estand tacat de sang": protesta en contra la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

Nova edició del Saló de l'Ensenyament i nova protesta per la presència de l'exèrcit. Una cinquantena de persones, convocades per l'entitat Desmilitaritzem l'educació, s'han manifestat al mateix estand de les forces armades, cantant proclames com "Fora l'exèrcit de l'escola" i "En aquest Saló hi ha un estand tacat de sang". Protesten contra la presència de les forces armades al Saló, perquè ho consideren "un pas més en la normalització del militarisme". "El que fa l'exèrcit al Saló no és oferir una sortida professional més, és reclutar", han afirmat en la lectura d'un manifest.

L'acció ha estat força sonora i visible, i ha captat l'atenció de molts estudiants que eren al Saló informant-se de les opcions acadèmiques i universitàries. Els manifestants han col·locat flors en senyal de pau i diversos cartells als peus dels coronels i caps de l'exèrcit, que s'han mirat la protesta amb fredor i en alguns casos rient. El coronel Castuera ha defensat que el seu dret i el seu deure és informar els estudiants. Segons ha dit, l'any passat més de 7.500 estudiants van passar per l'estand de l'exèrcit, que era una mica més gran que el d'aquest any.

540x306 Les flors i els cartells als peus dels coronels i caps de l'exèrcit / LAIA VICENS Les flors i els cartells als peus dels coronels i caps de l'exèrcit / LAIA VICENS

Al marge de la recurrent polèmica per la presència de l'exèrcit, la d'aquest any tampoc ha estat una inauguració com les altres a causa de la intervenció de la Generalitat pel 155. Si bé s'ha fet una comitiva per inaugurar el Saló, no s'han fet els tradicionals parlaments, per donar un perfil baix a la inauguració i evidenciar el moment d'anormalitat política i institucional del país. L'únic en atendre els mitjans ha estat el secretari d'Universitats, Arcadi Navarro, que ha destacat els 54 graus nous ( 19 són de tres anys) que s'impartiran l'any que ve a Catalunya i "el rècord d'internacionalització" de les universitats catalanes.

De fet, aquest any el Saló ha rebut la presència de 29 universitats xineses que, per iniciativa del govern xinès, han apostat pel Saló per donar-se a conèixer. Segons ha dit la directora del Saló, Roser Soley, han vingut amb la voluntat d'arribar a acords amb altres universitats catalanes i atraure nous estudiants.