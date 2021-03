Quines són les comarques amb més contagis a pocs dies de les vacances de Setmana Santa?

GironaDe 8 a 77 nous contagis setmanals. És el creixement de casos que s’ha registrat a Montblanc en tan sols dues setmanes i que ha provocat que ara tota la comarca estigui en una "situació de perill", segons l’investigador de Biocomsc-UPC, Enric Álvarez, que apunta que si tot Catalunya detectés aquest increment es tornaria “a la situació que es va viure durant primera onada”. El departament de Salut informa que els 144 casos detectats des del 16 de febrer "serien fruit d’una agrupació que té diversos brots en diferents bombolles, algunes relacionades entre si”, i també han afectat la comunitat educativa: l'Institut Martí l'Humà de Montblanc és el que té més incidència (8 grups i 204 persones confinades), seguit de les escoles Martí Poch de l'Espluga de Francolí i Les Muralles de Montblanc, amb un grup i una vintena de persones confinades a cada centre, segons dades d'Educació.

Precisament entre aquest dimecres i divendres Salut realitzarà un cribratge poblacional al Casal Montblanquí. Paral·lelament, l’Ajuntament de Montblanc va decidir dilluns aplicar mesures restrictives com el tancament dels equipaments esportius i dels parcs infantils, a més de reforçar la vigilància a la via pública, “especialment en terrasses i espais amb acumulació de gent”, segons va concretar el consistori en un comunicat. Així mateix, des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà s’ha demanat a la població que eviti la mobilitat i les trobades en espais tancats per intentar aturar l'avanç del virus a la resta de poblacions.

Actualment, la Conca de Barberà és la comarca catalana amb el percentatge de proves positives més alt: 18% –segons l’OMS hauria d’estar per sota del 5%–. A més, la velocitat de reproducció és de 3,98 –hauria de ser més baixa d’1– i la incidència acumulada és de 546 casos per cada 100.000 habitants, quan hauria d’estar per sota de 100. Per municipis, Montblanc concentra el gran gruix dels contagis registrats a la comarca en l'última setmana (77 de 92), però el virus es comença a escampar: municipis com Sarral i l’Espluga de Francolí han passat, en set dies, de 0 a 8 i 5 casos, respectivament.

El nord, més castigat

Entre les comarques amb més incidència acumulada, l’Aran i Osona continuen a la part alta de la classificació, tot i que han reduït el nombre de casos. El territori aranès fa tres setmanes que notifica una quarantena de nous positius a la setmana, unes xifres per sota de fa un mes, quan eren una norantena. La velocitat de reproducció és d’1 i un 11% de les proves surten positives. “El problema de l’Aran és que no aconsegueix fer net i ara també està afectant el seu entorn”, apunta Álvarez, que posa d’exemple l'evolució de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà o el Pallars Sobirà, on s'han anat detectant diferents brots que han fet pujar la incidència.

Pel que fa a Osona, ha disminuït el nombre de casos nous setmanals: de 451 a 373, si comparem les xifres dels últims quinze dies. El gran gruix es registra a Vic (116), seguit de Centelles (43), Manlleu (30) i Calldetenes (20). En aquest últim municipi és preocupant el creixement de nous positius detectats: d’1 a 20 en set dies.

Així mateix, també han tornat a sumar més casos la Garrotxa i el Ripollès. A la comarca garrotxina han passat de 89 a 126 nous contagis setmanals, de manera que ha fet passos enrere en l'evolució a la baixa que havia anat registrant des de mitjans de febrer. La majoria dels nous positius són d’Olot (85 de 126), però preocupen els increments de Santa Pau (que ha passat de 5 a 15 nous casos en una setmana) i de la Vall d’en Bas (de 0 a 5).

I, al Ripollès, s'han doblat els nous positius setmanals: de 23 a 50. La majoria són de Camprodon (20), seguit de Ripoll (14) i Llanars (6). La comarca no registrava aquestes xifres de nous casos setmanals des de principi de febrer, quan va aconseguir rebaixar el nombre de contagis, després d'un Nadal amb mesures més severes que a la resta del país per l'alta incidència que s'hi va registrar al desembre.

L'Ebre i Tarragona, les regions amb menys incidència

“El problema és que tota la Catalunya interior i del nord està estancada a nivells molt alts”, valora Álvarez, que també subratlla que cal tenir un ull posat a les xifres que es notifiquin els pròxims dies a gran part del Vallès Occidental i a la zona del Segrià i el Pla d’Urgell, perquè últimament s'hi està notant un increment de casos.

Per contra, les comarques amb menys positius són les de les Terres de l’Ebre, les del Camp de Tarragona i les de la Costa Brava. De fet, la situació dels territoris ebrencs és envejable: al Baix Ebre i el Montsià, per exemple, han notificat una dotzena de casos l'última setmana, i al Priorat, cap nou positiu en els últims set dies.

“Al mapa es veuen diferències enormes entre la zona de l’Aran i Osona i la zona de l’Ebre i Tarragona. S’haurà d’estar pendent de com afecta a aquests territoris la mobilitat que hi pugui haver per Setmana Santa”, conclou l’investigador.