Totes les residències de l'Alt Pirineu i Aran estan lliures de covid-19

Totes les residències de l'Alt Pirineu i Aran ja són verdes, és a dir que no tenen cap cas positiu de covid-19. Així ho ha donat a conèixer el departament de Salut en l'actualització que fa cada divendres. Cal recordar que la setmana passada únicament quedava un cas positiu a la residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc ha pujat en una setmana, passant de 357 a 432, mentre que la velocitat de transmissió (Rt) ha superat el llindar d'1 -a partir del qual es considera que el virus s'expandeix-, en passar de 0,98 a 1,06. Des que va començar la pandèmia ja s'han detectat 5.799 casos de covid-19 a la regió sanitària. Pel que fa a les vacunacions, en l'última setmana s'han posat 298 primeres dosis (fent pujar el total fins a 6.742) i 828 segones dosis (3.058 en total).

Per territoris, el que presenta un risc més elevat és l'Alt Urgell, on en una setmana aquest indicador ha passat de 364 a 899. L'Rt, mentrestant, ha passat d'1,14 a 1,87. També ha crescut força en una setmana el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, en passar de 0 a 4.

L'Aran és el segon territori de la demarcació amb un risc més alt, tot i que ha baixat respecte a divendres passat, de 904 a 863. L'Rt, en canvi, ha pujat de 0,82 a 0,96. També ha crescut, de 4 a 6, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran. A l'Alta Ribagorça, el risc ha baixat de 745 a 656, mentre que l'Rt ha caigut de 2,38 a 1,78. Ha crescut, en canvi, el nombre d'hospitalitzats per covid-19, d'1 a 2.

Al Pallars Jussà, el risc ha baixat de 672 a 420, mentre que l'Rt ha caigut de 3,03 a 1,09. Cal tenir en compte que en territoris poc poblats, la detecció de pocs casos fa pujar i baixar de forma molt brusca els indicatius. Pel que fa a les persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, en una setmana s'ha passat de 7 a 6, segons les dades ofertes per Salut. Al Pallars Sobirà, mentrestant, el risc ha baixat de 591 a 122 i l'Rt s'ha desplomat de 3,23 a 0,52. Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19.

Finalment, el risc s'ha mantingut força estable a Cerdanya, passant de 203 a 209 en l'última setmana. Pel que fa a l'Rt, ha crescut d'1,13 a 1,40. El nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya ha passat d'1 a 2.