La recepta d’autogestió que ha conquerit el Pirineu

Sota un clima intempestiu, amb gelades quotidianes i dificultats per garantir un desplegament sanitari efectiu que cobrís la totalitat de la geografia de l’Alt Urgell i els voltants, alguns membres de l’equip mèdic que treballava al Sant Hospital de la Seu d’Urgell van posar en marxa l’any 2009 una experiència pionera en la gestió sanitària. Així, una nova idea d’externalització sanitària va cristal·litzar en la cooperativa Pediatres del Pirineu, que després de vuit anys d’existència l’1 d’octubre posava el peu a Tremp i el Pont de Suert per exportar a altres punts del Pirineu la seva idea d’equip assistencial autogestionat.

Aquest equip, format tant per metges i llevadores com per personal d’infermeria, està encapçalat pel metge Jordi Fàbrega i Sabaté, que admet que el format de cooperativa els “dona més llibertat”. “Podem fer una conciliació racional entre la jornada laboral, l’aspecte formatiu i la vida familiar. Ho veig com el model perfecte per a les zones més aïllades”, diu. Fàbrega explica amb determinació i un cert orgull que els avenços des de l’1 d’octubre ja són ben palpables: “Hem augmentat de manera efectiva la cobertura del territori. Com a exemple, durant les vacances del mes d’octubre les urgències han estat sempre obertes”. Si es fa cas als estàndards de qualitat, augmentats any rere any a l’àrea de pediatria de l’Alt Urgell, els habitants del Pallars Jussà i la Ribagorça no trigaran a beneficiar-se del sistema de gestió sanitari emprat per Pediatres del Pirineu.

Tecnologia per arribar al territori

En aquest projecte també hi té un pes molt important l’àmbit digital. A més de permetre una excel·lent relació de formació permanent amb l’Hospital Sant Joan de Déu per mitjà de videoconferències, Pediatres del Pirineu van posar en marxa l’any 2011 un consultori virtual, on després d’un registre com a pacient es permet un accés de comunicació directe amb el metge, que, alhora, pot disposar de tot l’historial mèdic del pacient que consulta. Fàbrega reconeix que “s’acostuma a fer servir per solucionar, mentre s’atenen altres pacients, aquelles visites o trucades que tenen a veure, sobretot, amb consultes sobre medicació, alimentació o altres dubtes menors, però també serveix per establir un vincle directe amb els habitants de la zona, que en zones geogràficament complicades de vegades és més difícil”. Per aquest projecte van rebre el 30 de setembre del 2016 el premi Euroregió Pirineus Mediterrània concedit en les sisenes Jornades R+D+I TIC Salut i Social celebrades a Vic. També tenen diversos trofeus que reconeixen l’esforç i l’alta capacitat de la unitat maternoinfantil de la qual formen part.

Així, aquest concepte d’autogestió encapçalat pels mateixos treballadors està despertant l’admiració del món sanitari, malgrat que encara no s’hagi aplicat el projecte en altres indrets de la geografia catalana. Tal com desgrana el doctor Fàbrega, “les administracions, al marge de rerefons polítics, a poc a poc van confiant en la mateixa gestió per part dels metges en la feina que desenvolupen, encara que costa que s’hi impliquin. Externalitzar és una paraula tabú. Però nosaltres hem demostrat que no té per què ser un perill quan els mateixos professionals podem administrar-nos i oferir un servei millor”. Així, la consolidació del projecte de Pediatres del Pirineu obre el camí a nous conceptes de gestió dels professionals d’un servei públic tan delicat com la salut, posant el focus en les zones on els protocols clàssics no donen resposta a totes les necessitats dels pacients i els professionals.