El relaxament social accelera el ritme de contagis i alenteix el descens de la corba

La bona tendència epidemiològica que Catalunya havia aconseguit després d’un mes i mig de dures restriccions s’ha esquerdat. Fites com el retrocés del pendent de la corba del coronavirus a un ritme ràpid i constant o l’assoliment de valors molt baixos en dades decisives com la taxa de contagi (R) s’han frenat bruscament i ara la baixada és cada cop més “imperceptible”, segons el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Amb les vacunes a l’horitzó i Nadal a la cantonada -tot i que la seva celebració es desvincula del pla de desescalada per trams que dijous es va haver de paralitzar-, Catalunya ha de tornar a agafar l’impuls per revertir l’empitjorament de les dades i contenir la propagació, siguin quines siguin les limitacions a la interacció social.

Les autoritats sanitàries preveien que aquesta setmana fos clau per intuir cap a on es decantava la balança deu dies després de la reobertura progressiva de diversos sectors econòmics, entre els quals l’hostaleria. Aleshores hi havia dos escenaris plausibles i tots preveien que els indicadors repuntarien per l’increment de la mobilitat i la interacció social. Per exemple, s’havien vist aglomeracions a les terrasses dels bars. Una de les opcions era que les dades creixessin lleument però encara es mantinguessin per sota dels llindars màxims -que era la previsió del Govern, com a mínim, durant tota aquesta setmana-. L’altra opció era que directament es disparessin.

Malauradament, el segon escenari és el que s’ha acabat imposant, i només quatre dies després que s’iniciés la desescalada, la taxa de contagi (R), que mesura a quina velocitat s’està propagant el virus i, per tant, a quin ritme es generen nous contagis a partir d’una sola infecció, ha saltat d’uns més que acceptables 0,77 punts a uns perillosos 0,95 punts. “Estem en un moment en què la incidència acumulada baixa molt a poc a poc i, en canvi, la R està pujant”, va admetre ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que va afegir que aquest canvi de tendència ha tingut lloc abans del que s’esperava Salut.

La R va disparar-se el 26 de novembre i aquests valors no s’esperaven fins a aquest cap de setmana. El pronòstic de Salut, però, és que encara avui el valor de la R vagi en augment. Segons Argimon, si l’indicador es manté entre el 0,90 i l’1, continuaran reduint-se els nous contagis. En canvi, si se supera aquest llindar, creixeran. Com més a prop s’estigui de l’1, més probabilitats que es descontroli l’epidèmia.

“El Nadal no perilla”

La radiografia epidemiològica evidencia que encara hi ha marge de maniobra per evitar que la pandèmia s’acceleri: la resta d’indicadors clau no han augmentat com la R, si bé també s’han frenat. Tant les defuncions com els diagnòstics cada 100.000 habitants o la taxa de positivitat continuen a la baixa (vegeu gràfic). Això sí, ho fan a un ritme més lent. Per exemple, si abans de la desescalada els casos nous queien un 6% cada dia -i fins i tot es van reduir les proves diagnòstiques que es feien perquè n’hi havia menys demanda-, ara només es registra un descens diari de positius del 3%.

Un altre dels indicadors bàsics per al Govern és el de la pressió assistencial als hospitals. Ahir encara hi havia 1.524 persones ingressades, 418 de les quals a les unitats de cures intensives (UCI). Són xifres que no permeten fer passos en fals, ja que un altre degoteig d’hospitalitzacions similar al de l’octubre seria el cop de gràcia per al sistema de salut públic. Cada dia surten de l’UCI una desena de persones però Salut no distingeix en els seus informes diaris si aquestes persones reben l’alta o acaben morint.

“Caldrà estar atents a l’evolució de les dades i això dependrà en bona part del que fa cadascú. El resultat el veurem a mitjans o finals de la setmana que ve”, va anticipar aquest divendres Ramentol. El secretari general va insistir que la prioritat del Govern és garantir el pla de Nadal perquè “la gent el necessita” i va defensar que, a priori, les festes “no perillen”. Amb tot, va dir, “els Reis poden portar-nos un rebrot epidèmic”. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, també va reconèixer que “tothom està esgotat de les restriccions”, però va assegurar que no hi ha alternativa. “Seria el pitjor moment per relaxar-nos”, va concloure, i va fer una crida a la població a no abaixar la guàrdia.