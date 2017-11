Una rèplica solidària a la crida a consumir del Black Friday

Gairebé 1.400 milions d’euros és el calaix que preveien fer els establiments comercials espanyols en només 24 hores divendres, coincidint amb el Black Friday. La suma pot seguir pujant avui amb el Cyber Monday, una altra data entregada a les compres -aquest cop, tecnològiques i per internet- que també arriba dels Estats Units. El parèntesi a aquesta febre consumista prenadalenca arribarà demà, amb la campanya de rèplica del món de la cooperació i del tercer sector, batejada com Giving Tuesday -un “dimarts per donar”- que busca la mobilització dels ciutadans, en aquest cas, per fer una contribució a alguna causa solidària.

El missatge del Giving Tuesday és subratllar la capacitat de “donar” de cadascú, expliquen a l’ARA els seus creadors, Asha Curran y Henry Timms, que van impulsar la idea als Estats Units el 2012 com una resposta a la incitació al consum consolidada en el calendari nord-americà amb dies com el Black Friday i el Cyber Monday.

“Sovint quan es parla de filantropia es diu que és el hobby dels rics, però volíem que crear la consciència que tothom pot ser algú que dona, independentment de quina sigui la seva riquesa”, defensa Timms. Tot i que hi ha contribucions de molts tipus, els centenars d’organitzacions sense ànim de lucre que se sumen a aquesta iniciativa cada any en desenes de països llancen campanyes per captar recursos per finançar projectes concrets, afegeix Curran.

L’any passat la recaptació del Giving Tuesday a Espanya va ser de 550.000 euros, i això és l’equivalent al 0,01% del que van suposar les compres del Black Friday. Però més enllà dels diners per una causa, un col·lectiu desfavorit o la recerca d’alguna malaltia, també hi ha entitats que se sumen a la iniciativa demanant ajuda d’un altre tipus.

És el cas, per exemple, del Banc de Sang i Teixits, que protagonitzarà aquest any l’activitat central del Giving Tuesday a Catalunya. L’objectiu és arribar a les 100 donacions de plasma sanguini, un component de la sang que permet obtenir hemoderivats que ajuden pacients hemofílics, amb malalties autoimmunes o també en casos de trasplantament. El Banc de Sang mobilitzarà la campanya al Palau Robert de Barcelona per afavorir que creixin les reserves de plasma que, segons avisen, haurien d’incrementar-se amb el doble de donacions que les actuals.

La força de les xarxes socials

Un total de 131 projectes se sumen a la campanya del Giving Tuesday a Catalunya demà. Un d’ells, per exemple, és el de la Fundació Hàbitat 3, una entitat del tercer sector que gestiona habitatge social per garantir un sostre a col·lectius vulnerables. Aquest any es proposa captar 2.500 euros per ajudar a pagar el lloguer durant sis mesos a una família en risc d’exclusió social. Com ells, també llançaran campanyes organitzacions com la Creu Roja, l’Hospital de la Vall d’Hebron, la Fundació Josep Carreras, l’Obra Social La Caixa, Educo, Metges sense Fronteres i Oxfam Intermón, entre d’altres.

Les xarxes socials són una part essencial de la iniciativa, que compta amb un hashtag propi i també ajuda a fer globals molts dels projectes. “El que pretenem és que el Giving Tuesday ajudi la gent a sortir d’ells mateixos i que es preguntin com poden connectar amb els altres, i això és un exercici molt recomanable”, insisteix Timms. La tecnologia permet una immediatesa no vista mai abans i els impulsors del projecte defensen que les xarxes han de ser eines que ajudin a “fer néixer ponts nous” entre les persones. “El Giving Tuesday ha de ser un d’aquests ponts nous”, defensen.