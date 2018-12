L’Estat es reserva el dret a fixar les hores i les matèries en castellà

El govern espanyol va aprovar ahir l’avantprojecte de llei per derogar la Lomce, la llei d’educació vigent fins ara i que es coneix com a llei Wert. El text, que se sotmetrà a debat al Congrés al gener, incorpora un paràgraf que no constava a la Lomce i que preveu que l’Estat pugui fixar “la proporció de l’ús de la llengua castellana i la llengua cooficial com a llengua vehicular” i també les “matèries que s’han d’impartir en cadascuna d’elles”, malgrat que també especifica que es podrà fer de manera “heterogènia” a cada territori.

L’avantprojecte s’ha aprovat sense que abans s’hi hagin pronunciat organismes com el Consell Escolar de l’Estat i la conferència sectorial d’Educació, on es reuneixen les comunitats autònomes. Però ara es podrà modificar a través de les esmenes dels grups parlamentaris durant el tràmit de negociació al Congrés de Diputats. Fonts del departament d’Educació consultades per l’ARA asseguren que la proposta millora la llei Wert però admeten que hi ha molt de marge per polir detalls i expressions, que s’intentaran modificar a través de les esmenes dels partits al Congrés.

Els canvis en la redacció

Les quatre línies que incorpora la redacció de la nova llei (que encara no té nom) tenen alguns punts clau. El primer és que s’elimina el concepte de “proporció raonable” de castellà i català que incloïa la llei Wert, cosa molt criticada pels contraris al model d’immersió lingüística perquè consideren que eliminant l’adjectiu de “raonable” no es garanteix l’aprenentatge del castellà a Catalunya. També s’ha esborrat la part de la Lomce que establia que la Generalitat havia de pagar ajudes per garantir que els estudiants que ho volguessin poguessin estudiar en castellà, uns articles que el Tribunal Constitucional va tombar perquè entenia que envaïen competències de la Generalitat.

Un altre concepte important és l’ús del subjecte “administracions educatives”, que fa referència tant a la Generalitat -a través del departament d’Ensenyament- com al govern espanyol -mitjançant el ministeri d’Educació-. Això és destacable perquè en altres articles de l’avantprojecte es parla de les comunitats autònomes, mentre que quan fa referència a les administracions educatives s’inclou també l’Estat. En aquest sentit, la portaveu del govern espanyol i ministra d’Educació, Isabel Celaá, va defensar ahir que l’avantprojecte aprovat donava garanties d’ensenyar el castellà, perquè la distribució de competències entre l’Estat i les comunitats per determinar el currículum de les matèries assigna un 55% a l’Estat en cas de comunitats amb llengua cooficial -com Catalunya- i un 65% a la resta, com ja feia la LOE, la legislació anterior a la llei Wert. La llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que “les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han de ser normalment en català”, menys en les matèries de castellà i llengües estrangeres.

“Modernitzar la LOE”

Celaá va insistir que no es tractava d’una derogació com a tal perquè la Lomce no era en si mateixa una llei reguladora, sinó que es limitava a modificar i “modernitzar” diversos aspectes de la LOE. Per aquesta raó, la ministra ja va explicar el mes passat que derogar-la “no resoldria els problemes” i que, des del govern espanyol, el que farien seria tractar els aspectes més controvertits de la Lomce afegits a la LOE i fer-hi “reformes profundes”.

En aquesta línia l’exconsellera d’Educació Irene Rigau va manifestar a l’ARA que “fixar percentatges i matèries en castellà és una invasió competencial que posa en perill la LEC”, i va acusar el PSOE d’“incomplir” el que va dir quan va anunciar que derogaria tots els aspectes lingüístics de la Lomce.