Gairebé mig miler de contagis en residències de gent gran a Catalunya

El coronavirus està colpejant amb especial cruesa les residències de gent gran. Les dades que cada tres dies publica el departament de Treball, Afers Socials i Famílies revelen que des de dijous s'han diagnosticat 177 positius més, així que ja són 487 les persones que viuen en residències de gent gran que tenen el virus. En total, a Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en alguna de les 1.073 residències públiques o privades.

D'aquest total de residències, 119 estan afectades amb algun cas de coronavirus. Això significa que són 25 més que fa tres dies. Dijous el departament va concretar que fins aleshores almenys 150 avis i àvies ingressats en una residència havien mort des que va començar la crisi sanitària, una xifra que aquest diumenge no ha estat actualitzada en la nota de premsa del departament. El Govern va confirmar divendres que, durant aquest cap de setmana i la setmana que ara comença, tenen previst traslladar més de 160 persones que viuen en aquests centres (i que tenen simptomatologia pròpia del coronavirus) a tres hotels de Barcelona i les rodalies de la capital catalana. També va anunciar un canvi normatiu per permetre que els avis puguin sortir temporalment dels centres per passar el confinament amb les seves famílies sense perdre la plaça. Les persones que ho facin necessitaran abans l'aval mèdic del centre per garantir que no estan contagiades.

Precisament divendres l'Ajuntament de Barcelona, després d'haver rebut crides d'auxili d'alguns d'aquests centres, desbordats en la lluita contra el coronaviurs, va demanar al Govern un pla "urgent" per atendre la situació i dissabte va començar a enviar efectius dels seu cos de bombers als geriàtrics que ho estaven passant pitjor, després que l'exèrcit espanyol ja actués divendres en quatre residències de la ciutat. El que fan els bombers en aquests edificis és desinfectar els espais i crear zones netes per separar les persones que no presenten símptomes. Dissabte van intervenir al centre Casa Asil, al districte de Sant Andreu, on el virus va entrar just quan es dictaven les mesures de confinament i, des de llavors, ja han hagut de lamentar una vintena de defuncions –algunes no clarament atribuïbles al covid-19– entre les 152 persones que hi viuen.

Algunes entitats com la fundació Edad y Vida han reclamat aquests dies que es faci arribar amb urgència professionals sanitaris i medicaments pal·liatius a les residències per garantir una "mort digna" a les persones que hi viuen. El doctor Josep Maria Via, en nom de la fundació, remarcava en una entrevista a l'ARA que es podria aprofitar part dels equips de l'atenció primària, on ara han baixat molt les consultes, per atendre els geriàtrics i enviar-los allà amb oxigen i kits de medicaments pal·liatius.

A Barcelona s'estan habilitant tres poliesportius que serviran d'hospitals de campanya: el CEM Olímpics (a prop de la Vall d'Hebron), el CEM Guinardó (Hospital de Sant Pau) i el Claror Marítim (Hospital del Mar). Pel que fa al Clínic, es treballa per poder habilitar el saló d'un gran hotel pròxim. Però aquesta via encara no està tancada. Segons va avançar aquest dissabte l'ARA, dos dels hotels pròxims a aquest hospital on ara es treballa a contrarellotge per poder allotjar pacients lleus són el Barcelona Catalonia Plaza i l'Expo Hotel Sants. El gran hospital provisional es muntarà al recinte de la Fira, a l'Hospitalet, i tindrà una capacitat inicial de 300 llits que es podrà anar ampliant.