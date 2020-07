Homrani: "Les residències de gent gran estan ara molt més preparades"

"Les residències de gent gran estan ara molt més preparades". El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, defensa que els estralls causats pel covid-19 en els equipaments de gent gran no serien iguals ara que al març perquè la tensió va ser per les dificultats de tenir equips de protecció per a tothom –que ara, apunta, es poden garantir–, les dificultats de sectoritzar el centre –que ara està recollit en plans de contingència– i la necessitat de reforçar l'atenció primària com a àmbit de suport de cada residència. "Hem de tenir consciència. En el brot al Segrià el primer ja va ser tornar a prohibir les visites i fer PCRs a tothom. Hem d'actuar molt ràpid perquè a les residències hi ha les persones més vulnerables", ha defensat en una entrevista a La Xarxa.

Pel que fa als brots del Segrià, el conseller ha defensat que la situació dels temporers és "molt complexa" i barreja elements com els preus "no justos" de la fruita, que els converteixen en el punt més dèbil de la cadena, i que ells són "víctimes del que està passant i no els causants". El conseller creu que ha faltat "valentia" a l'hora de fer front a la problemàtica i que és l'assignatura pendent de totes les administracions perquè fa 40 anys que es fa la temporada de la fruita i milers de persones van al Segrià: "La majoria del sector ho fa bé però hem de ser durs amb qui ho fa malament".

Ha assegurat que l'inici de la campanya de la fruita dolça a Lleida ha evidenciat que hi havia moltes persones que s'havien quedat sense ingressos que hi van anar a buscar-se a vida. "És el mateix sector i el mateix territori qui no vol estar criminalitzat, i cal un pacte global per abordar la seva situació", ha defensat. "Tots en tenim responsabilitat", ha assenyalat, i ha assegurat que el Govern ha demanat afrontar la regularització de persones migrants però que ha faltat "valentia" per part de l'Estat.

Oficina dels ERTO

Pel que fa a la gent que encara no ha cobrat els ERTO, el conseller ha dit que han atès 4000.000 consultes i que el 80% feien referència a aquesta situació. "No té sentit que no hi hagi hagut un espai d'atenció en què cada ciutadà pugui preguntar com està el seu expedient", ha criticat. El conseller creu que hi ha hagut "por" a ser transparent amb les dades sobre quanta gent no ha cobrat el que havia de cobrar.