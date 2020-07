El jutge avala totes les mesures del Govern per a Barcelona i l'àrea metropolitana per als pròxims 15 dies

Aquest cop el Govern no haurà de superar cap escull judicial per aplicar les mesures de restricció anunciades per frenar el coronavirus. El jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona ha ratificat íntegrament les restriccions anunciades aquest matí pel Govern per a Barcelona i dotze municipis més de l'àrea metropolitana, que el jutge diu que entraran en vigor dissabte a les 9 del matí i duraran 15 dies, tot i que es podrien prorrogar si fos necessari.

Això significa que queden prohibides les reunions de més de deu persones, que era l'única mesura anunciada pel Govern a la qual s'havia oposat la Fiscalia aquesta mateixa tarda. El ministeri fiscal ha argumentat que és una mesura "desproporcionada", que "no està justificada adequadament" per part del Govern i que "no s'ajusta a la doctrina constitucional", però el jutge ha dit que "discrepa respectuosament" amb la Fiscalia i ha determinat que no s'està violant el dret de reunió sinó que "únicament es limita a límits de raonabilitat i prudència per raons sanitàries, salut i seguretat pública i d'evitar un nombre més alt de contagis". És la tercera versió d'un jutge pel que fa a aquesta prohibició: a Lleida, un magistrat va ratificar prohibir les reunions de més de deu persones perquè eren un "focus de contagi"; a l'Hospitalet, un altre jutge ho va tombar perquè considerava que "afecta directament" l'article dels drets fonamentals i llibertats de la Constitució, "amb afectació també de les llibertats religioses", perquè queda limitat. Ara, un altre jutge diu que no es vulnera el dret de reunió, sinó que "es limita".

En qualsevol cas, segons la interlocutòria del jutge, es prohibeix als 13 municipis metropolitans l'obertura al públic d’equipaments culturals, com ara arxius, teatres o cinemes; establiments d'oci nocturn, com sales de festa i discoteques; establiments lúdics, com parcs d’atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, i també establiments esportius, com gimnasos. Igualment, el jutge veu raonat i justificat limitar al 50% l'aforament als bars i restaurants.

En el text, el magistrat considera que són mesures "extraordinàries i temporals" que s'han de prendre per raons "estrictament sanitàries, de salut pública i epidemiològiques", apel·la a "l'interès general de la col·lectivitat, especialment, la treballadora i consumidora", i assegura que el risc de transmissió comunitària s'incrementaria si no es ratifiquessin les mesures anunciades pel Govern.

En la interlocutòria, de 15 pàgines, el magistrat avala també les recomanacions del Govern, com la de demanar a la gent que no surti de casa, perquè creu que "salvaguarda l'interès públic, comú i general" i protegeix "la no transmissió o proliferació del virus a municipis limítrofs".

Aquesta és la part que afecta els municipis barcelonins, però igualment queda pendent la del Segrià i la Noguera, en què la Fiscalia i el jutjat de guàrdia de Lleida també hauran de posicionar-se sobre la petició de la Generalitat.