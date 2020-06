A presó els cinc joves detinguts pel robatori violent d'un rellotge al Raval

Presó per als cinc joves detinguts aquest diumenge pel robatori violent d'un rellotge a la rambla del Raval de Barcelona. Els Mossos els van agafar poc després que haguessin agredit un home, a tres quarts de sis de la tarda, fent-li cops de puny i tirant-lo a terra. Una persona va enregistrar l'assalt i en les imatges, que han generat molt impacte, es podia veure la violència que va utilitzar el grup per robar a la víctima. El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que ha rebut aquest matí els cinc homes, ha decidit enviar-los preventivament a presó sense fiança. La jutge els investiga per un robatori amb violència, cosa que pot suposar una pena de fins a cinc anys de presó.

Els Mossos han esgotat gairebé les 72 hores per passar a disposició judicial els cinc detinguts, perquè volien presentar al jutjat de guàrdia totes les proves possibles contra ells. Segons la policia, són lladres multireincidents. L'agressió de diumenge va passar quan un home i una dona passejaven per la rambla del Raval. Els cinc joves van envoltar l'home i el van assaltar amb violència per robar-li el rellotge que portava, mentre la seva parella demanava auxili. Quan el grup havia aconseguit agafar-li el rellotge i fugien del lloc de l'agressió, uns agents dels Mossos que hi havia a prop els van poder detenir per la mateixa zona i els van trobar l'objecte que acabaven de robar.

De fet, la policia havia atribuït d'entrada als cinc homes un intent de robatori amb violència, perquè havien pogut recuperar el rellotge al cap de molt poca estona. Tot i això, amb els indicis recollits, en la investigació judicial s'ha elevat el delicte a un robatori amb violència, cosa que fa que també augmenti la pena a la qual s'enfronten els joves, que ara han entrat a presó.

Menys robatoris violents que fa un any

Les últimes setmanes, amb la desescalada, els delictes han tornat a créixer, després que arribessin a mínims amb el confinament, però els Mossos asseguren que encara se situen per sota dels registres del juny del 2019. De fet, Barcelona va superar els 40 robatoris violents al dia l'any passat i la seguretat va ser un motiu de debat, perquè la ciutat també va viure l'estiu amb més homicidis de la dècada i des de l'Ajuntament es va parlar de "crisi". Tot i això, el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, ha defensat que ara la situació "s'ha revertit i és totalment diferent".

En una entrevista a Els matins de TV3, Sallent ha reconegut que les imatges de l'agressió de diumenge al Raval "són dures" però que Barcelona "no està ni de molt al nivell d'inseguretat que havia tingut". El cap de la policia catalana ha recordat que l'agost de l'any passat va dir que la ciutat "tenia un problema de seguretat" i que per això es va ampliar la plantilla dels Mossos a Barcelona amb 426 agents més –gairebé tota la promoció del cos que va sortir fa un any–. "Les mesures van funcionar", ha defensat Sallent, que ha afegit que també s'hi va destinar la unitat antidisturbis de la Brigada Mòbil (Brimo) i es va reforçar l'estructura de comandaments policials a la ciutat.

El cap dels Mossos ha remarcat "l'eficàcia" del cos en l'assalt de diumenge per haver detingut "en pocs minuts" els cinc presumptes autors. "És planificació i treball sobre el terreny", ha dit Sallent, que ha explicat que l'augment dels delictes "és proporcional" a l'activitat que es desplega durant la desescalada. Pel que fa a la possibilitat que hi hagi menys turistes aquest estiu, ha pronosticat que això tindrà un impacte en els furts, "que no s'incrementaran tant perquè demanen una actitud de descuit, molt pròpia de quan es fa turisme", i que poden pujar els delictes "dirigits a assegurar el botí o el bé que es vol sostreure". Davant la falta de turistes, Sallent no ha descartat "més pressió" de la delinqüència en la població autòctona.