La Sagrada Família oferirà visites gratuïtes als barcelonins i manté la incertesa sobre el calendari d'obres

A l'espera que es concreti el calendari per a la tornada dels turistes, el temple de la Sagrada Família prepara un pla d'obertura especialment pensat per als veïns de Barcelona, que es farà en fases com el desconfinament. La primera, que s'allargarà durant els dos primes caps de setmana del mes de juliol, se centrarà en els col·lectius que han ajudat a plantar cara a la pandèmia, com els sanitaris, els cossos de seguretat o les entitats socials. Tindran disponibles 12.000 entrades per poder visitar la basílica de manera gratuïta en el que s'ha batejat com a Fase Homenatge. A partir del 18 de juliol i fins a finals d'any, el temple farà extensiva la proposta al conjunt dels barcelonins, que disposaran de 125.000 entrades per poder fer la visita –també de manera gratuïta– tots els caps de setmana en horari de tarda. A partir de dimarts que ve, els residents a Barcelona podran començar la reserva d'entrades a la web de la Sagrada Família. El que encara no queda clar és quan es podrà entrar en la fase tres, la que ja compta amb els turistes, tant nacionals com internacionals. Aquesta incertesa afecta també la represa de les obres al temple.

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família , Xavier Martínez, ha reconegut en roda de premsa que ara mateix és "massa aviat" per poder saber si es manté l'horitzó del 2026 com a data de finalització. "Haurem de fer una previsió per veure si encara és factible", ha assegurat i ha defensat que el temple estarà "preparat" per reobrir de manera immediata quan es detecti que ja hi ha fluxos de visitants.

El que hi haurà, de moment, són canvis en les visites que començaran el 4 de juliol en la Fase Homenatge. D'entrada, s'intensificarà el control en els accessos per limitar l'aforament a unes 750 persones. Es permetrà que per cadascun dels dos accessos entrin sis visitants cada minut i tots hauran de seguir un itinerari unidireccional. La mascareta serà obligatòria i s'aboleix l'entrada de paper i els fulletons, tot es farà de manera electrònica. Els visitants es podran descarregar la informació al mòbil. A més, hi haurà zones, com les torres, que quedaran fora del recorregut. Les visites escolars no es recuperaran fins que la ciutat no entri a la fase tres.