El risc de rebrot s’enfila fins als 338 punts a Catalunya i Salut registra 1.265 nous casos

El risc de rebrot augmenta –avui ja arriba a 338– i el Govern continua sense concretar cap nova mesura restrictiva de les que ahir el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van anunciar que aprovarien. Aquest dimarts al matí, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha sortit a RAC1 a repetir l'adveniment de noves mesures perquè Catalunya es troba en l"'inici de la segona onada", però només ha apuntat que les restriccions tindran l'objectiu de reduir la mobilitat i la interacció social i ha descartat confinaments perimetrals i el tancament de les escoles. Ramentol ha dit que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, donaria més detalls sobre les noves mesures aquest dijous (o abans) i que intentaran que entrin en vigor aquest divendres.

El secretari general de Salut també ha dit que un dels motius de l'augment de casos de coronavirus és el "relaxament general de la ciutadania", encara que ha remarcat que la situació no és tan dolenta com la del mes de març, quan va arribar la primera onada. "Ara ja sabem el final", ha dit Ramentol, que ha assegurat que en aquests moments es controla el creixement de casos de més a prop. A més, quan Ramentol ha estat preguntat per com creu que estarà la situació de la pandèmia per Nadal, ha apuntat que "cal passar una pitjor tardor per passar un millor hivern".

Pel que fa el retorn d'algunes classes d'universitats a la virtualitat, Ramentol ha subratllat que volen evitar classes presencials que es poden fer de manera virtual per disminuir la mobilitat, no perquè hi hagi un augment de casos de covid a les aules.

El risc de rebrot s’enfila fins als 338 punts i Salut registra 1.265 nous casos

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya continua pujant i ja arriba als 338,49 punts, amb un creixement de 27 punts en 24 hores. Així ho ha comunicat el departament de Salut, que ha actualitzat les dades aquest matí. A més, ha registrat aquest dimarts 1.265 casos nous de coronavirus confirmats amb una prova PCR, que fa que la xifra total de positius des de l’inici de la pandèmia s’enfili fins als 161.150 casos. També s'ha informat de 14 noves defuncions a Catalunya, amb un total de 13.513. A més, augmenta la xifra de persones hospitalitzades i també les que estan ingressades a l’UCI: hi ha 40 noves persones ingressades (984 en total) i 6 nous ingressos a l’UCI (172 en total).