Catalunya garanteix un llit a l'UCI als més grans de 70 anys després del debat a Suïssa

Catalunya no limitarà l'accés a les unitats de cures intensives (UCI) segons l'edat dels pacients amb coronavirus. Fonts del departament de Salut insisteixen que l'edat és un criteri més però no l'únic per determinar quines persones tindran un llit a l'UCI en cas de col·lapse sanitari. El departament que dirigeix Alba Vergés és taxatiu a l'hora de descartar-ho, després que el debat s'hagi obert a Suïssa arran d'una publicació del diari La Stampa. El rotatiu va treure a la llum diumenge passat un document intern de l'Acadèmia Suïssa de Ciències Mèdiques i de la Societat de Cures Intensives que establiria un estricte protocol per triar els pacients que haurien d'entrar a les UCI en cas que els hospitals del país es col·lapsessin per la pandèmia. Segons aquest document, que no s'ha fet públic, les persones més grans de 85 anys no hi serien admeses, mentre que les de més de 75 anys que presentessin malalties cròniques tampoc hi tindrien accés.

Catalunya ho descarta, com també va passar durant la primera onada de la pandèmia. Llavors el debat va ser intens i dins els hospitals es va abordar el tema des dels comitès d’ètica, que van haver d'analitzar cas per cas i debatre si el pacient era candidat a l’UCI per evitar, així, que la pressió caigués als metges. La majoria de centres hospitalaris van descartar que l'edat fos el criteri únic a l'hora de fer la selecció de pacients d'UCI, però en alguns centres més petits l'allau de persones que necessitaven cures intensives va obligar a prioritzar i seleccionar pacients. Sempre, insisteixen els professionals, a partir de diversos criteris.

La polèmica va esclatar també a finals de març quan es va fer públic un document del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que havia de servir per donar suport a les seves unitats en la presa de decisions quan havien d’atendre un malalt de covid-19 amb insuficiència respiratòria aguda al seu domicili o en una residència. Segons aquell document, els pacients de 80 anys havien de rebre "oxigenoteràpia amb mascareta reservori d’alta concentració" i, si no hi havia millora després de quinze minuts, es podia "considerar tractament de confort" amb morfina i descartar, d'aquesta manera, "l’ús de ventilació mecànica intensiva". Per als pacients d’entre 75 i 80 anys amb bon estat de salut sí que es preveia la respiració assistida, així com per als que tinguessin menys de 75 anys.