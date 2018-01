Un sastre virtual encerta la talla en les compres de roba online

Un dels problemes més freqüents en les compres online de roba és que, quan la comanda arriba a casa, sovint la talla no és l’adequada i l’hem de canviar. Sembla que aquesta problemàtica podria acabar-se amb la nova aplicació que ha creat l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació (Intexter) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa.

Sota el nom d'I Size You i dins el projecte europeu Morpheos, l’aplicació, única al món, funciona amb un mecanisme molt senzill: el client se la descarrega, s'hi registra com a usuari i, després d’unes indicacions molt senzilles, es fa dues fotos del seu cos (una d’esquenes i l’altra de perfil). Automàticament, el sistema calcula les nostres mides i quan s’accedeix a les webs on estigui operativa ens dirà si està disponible la talla del producte que hem seleccionat.

A més d’ajudar els usuaris, aquesta aplicació també busca beneficiar les empreses que actualment fan un gran nombre de desplaçaments a causa de les devolucions de talles errònies de productes comprats per internet. "Aquest projecte estalviarà les pèrdues fruit de les devolucions i reduirà el problema de sostenibilitat derivat de les emissions de CO2 del transport de mercaderies que el client rebutja”, explica el coordinador del projecte, José Antonio Tornero, que calcula que cada any a Europa es retornen un 40% de les compres online de peces (unes 64.000 tones de roba). Segons Tornero, aquests moviments de mercaderies suposen una "pèrdua de diners" per a les empreses i una emissió de fins a 11.760 tones de CO2 a l’any.

De moment, l’aplicació està en fase de proves a través de la web de la botiga italiana Piacenza i la informació que s’emmagatzema de cada client és anònima i està protegida. “Les fotos han de fer-se amb roba cenyida. Això crea confiança a l’usuari perquè quasi no apareix la seva cara”, afirma Tornero. A més d’Intexter, el projecte compta amb la participació de les empreses iDeal i Holonix, la botiga Piacenza, la Universitat Tecnològica de Munic i l’Institut Tecnològic Metalmecànic de València (AIDIMME).

Arribar a més sectors

Tornero espera que la venda online de roba passi del 15% actual al 50% amb aplicacions com aquesta, i calcula que, en un futur, el projecte arribi al comerç electrònic d'altres sectors on la fiabilitat de les mesures és important en els seus productes, com per exemple l'automobilístic i el de mobiliari d’oficina, entre d'altres. L’aplicació estarà 100% operativa a l’estiu i s’espera que, tot i l’aparició de productes similars, grans plataformes de venda per internet, com per exemple Amazon, l’acabin utilitzant.