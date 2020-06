'Science' avança que segons l'estudi d’Oriol Mitjà la hidroxicloroquina no aporta beneficis

A l'inici de la pandèmia causada pel covid-19, investigadors d'arreu del món van fixar la vista en l'ús de la hidroxicloroquina com a possible agent profilàctic o també per al tractament d'algun dels símptomes de la malaltia. Entre ells, l'investigador Oriol Mitjà, que va emprendre un estudi clínic des de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona en què van participar 2.300 voluntaris. Un cop conclosa la investigació, la revista Science, en una nota informativa, avança que en persones exposades al coronavirus el tractament amb hidroxicloroquina no aporta beneficis significatius respecte d'altres tractaments.

Segons l'estudi, explica Mitjà a la revista Science, "no hi ha diferències significatives" respecte de qui rep aquest medicament com a eina preventiva en comparació amb qui no el rep. La nota, però, no aclareix si com a possible tractament un cop s'ha desenvolupat la malaltia té efectes o no. A l'espera que Mitjà publiqui les conclusions del seu estudi, que segons ha apuntat no pot fer públics fins que finalitzi l'avaluació externa, tot fa pensar que no s'han obtingut els resultats esperats.

Dadas las vastas implicaciones globales, hemos compartido los resultados del estudio BCN-PEP-COV sobre la #hidroxicloroquina con las agencias reguladoras mientras la revista científica está haciendo la evaluación externa. No podemos aportar más datos hasta tener su aprobación. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) June 11, 2020

De fet, el mateix investigador ja s'havia mostrat recentment partidari de fer públics els resultats de la investigació tan aviat com fos possible tant si s'havia de descartar l'ús d'aquest fàrmac com si, contràriament, aportava algun benefici. Entre altres raons, havia manifestat, perquè és conegut que la hidroxicloroquina pot causar algun efecte secundari o indesitjat.

Com és sabut, aquest fàrmac, que ha demostrat eficàcia en la prevenció i el tractament de la malària, així com en determinats casos de sida i ràbia, havia despertat enormes expectatives científiques arreu. L'estudi iniciat per Mitjà va ser dels primers del món a començar a caminar. "L'assaig ha permès estudiar 350 persones amb covid-19 i 2.300 persones en risc de patir-lo", concreta l'infectòleg.

Entremig han sorgit les polèmiques declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, que n'aconsellava el seu consum, i més tard una investigació publicada a la revista mèdica The Lancet que advertia de seriosos riscos per a la salut però que finalment ha resultat ser de qualitat tan dubtosa que diversos autors se n'han retractat, l'OMS s'ha hagut de disculpar i la mateixa publicació l'ha hagut de retirar.

Els resultats avançats per Science concorden amb els d'altres estudis que s'estan publicant. Tot i això, en diversos centres de recerca i hospitals del món es manté aquesta línia de recerca i, segons assenyala Mitjà, s'estan fent més de 120 estudis al món per avaluar l'efecte antiviral de la hidroxicloroquina. "És el medicament més utilitzat de la pandèmia", destaca l'investigador.