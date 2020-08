El sector de les ambulàncies reclama tests PCR o serològics

“Traslladem pacients immunodeprimits, gent gran, nens petits… i en sis mesos de pandèmia no ens han fet ni una sola prova PCR, quan podríem ser un vector de contagi. I no és normal que a nosaltres no ens en facin i que als jugadors del Barça els facin una prova abans de cada partit”, critica el responsable del transport sanitari de Sindi.cat, Miguel Ángel Cruces. I el seu homòleg a la UGT, Javi Hidalgo, ho corrobora: “Hi ha unitats que es dediquen a fer exclusivament serveis covid i, tot i estar en contacte directe amb pacients positius, no els han fet cap prova”. Per això el sector de les ambulàncies reclama que se’ls facin PCRs o tests seròlogics per saber si hi ha contagiats o persones immunes a la plantilla. “Nosaltres no estem inclosos en el recompte de personal sanitari contagiat. I és una manera d’ocultar el nivell d’afectació real del covid. Si no hi ha proves, no hi ha infectats”, sosté Hidalgo.

A més de la falta de tests, durant la crisi sanitària els diferents sindicats i representants dels treballadors també han hagut de posar diverses denúncies a la Inspecció de Treball i als jutjats perquè les empreses concessionàries del servei els garantissin el material de protecció com les granotes, les mascaretes, els guants i les ulleres. “Al principi de la pandèmia es van haver de reutilitzar granotes i guants i hi va haver unitats que es van declarar inoperatives perquè no tenien l’equipament bàsic per atendre els pacients covid”, afirma el representant del transport sanitari de CCOO a Girona, Ivan Codinach, que també assegura que, a hores d’ara, encara els falta material, tot i que ja no costa de trobar-ne al mercat. “El material que posen a disposició les empreses és insuficient, és molt just”.

Codinach i Cruces també assenyalen un altre problema que pateixen els treballadors que han d’estar tota la jornada laboral amb l’equip protector ara que han pujat les temperatures: “Ara és diferent del març, fa molta més calor. I hi ha companys que han patit deshidratacions i lipotímies”. Per això demanen al departament de Salut que elabori un protocol per establir descansos durant les jornades laborals dels que han d’anar equipats amb l’EPI.

Sense ambulàncies disponibles

Pel que fa al nombre de baixes, el representant de Sindi.cat exposa que des que va començar l’epidèmia la majoria d’empreses no informen de quantes persones no poden treballar per causes mèdiques: “I legalment hi estan obligades”, recorda.

Un fet que se suma al dèficit que acumulen la plantilla i la flota de vehicles des de fa temps: “Tenim les mateixes unitats que fa deu anys però fem el triple de serveis. I això provoca que hi hagi retards en els serveis o que alguns territoris es quedin desprotegits durant hores”, denuncia Hidalgo.

El representant d’UGT posa d’exemple un últim episodi: l’ambulància de Cadaqués va haver de traslladar fa uns dies un pacient de l’Hospital del Mar de Barcelona al Santa Caterina de Salt. “I durant sis hores a Cadaqués no hi havia ambulància. Si hagués passat alguna cosa, les més properes són a Llançà i Roses, que a l’estiu sempre tenen molta feina”. Una situació que, segons Hidalgo, es repeteix “habitualment” arreu de Catalunya perquè les plantilles “són molt justes i durant la crisi no han renovat els treballadors temporals”. Per intentar solucionar la falta de personal, ara han demanat als ajuntaments que reclamin una ampliació de les dotacions.

Tot un conjunt de mancances en les condicions laborals que, juntament amb la crisi de la pandèmia, han provocat un descontentament general entre els treballadors: “Estan molt cremats i esgotats, ja no poden més. Han patit més de 10 canvis de protocol en tres mesos, amb el material arribant amb comptagotes i no sempre de bona qualitat”, exposen els sindicalistes. També destaquen que els tècnics han de netejar l’ambulància després de cada servei i els problemes que suposa. “Són 20 minuts com a mínim i, tot i que hi ha empreses que et diuen que si vas a fer un altre trasllat covid no cal netejar, nosaltres sempre hem de fer-ho”, defensa el representant d’UGT.

A més, tots tres lamenten que durant la crisi s’han sentit oblidats i posen un exemple: la paga extra que va donar la Generalitat al personal sanitari no va incloure els treballadors del transport sanitari, “tot i que també hem estat a primera línia”, recalquen.