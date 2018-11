El sector educatiu i universitari comença dos dies de mobilitzacions

Els professors universitaris estan cridats a la vaga aquest dimecres i dijous contra la precarietat laboral, una mobilització que neix de les protestes dels professors associats i que s'ha estès a la comunitat universitària, on ha trobat el suport dels estudiants. Així, el SEPC, el sindicat majoritari, el CEUCAT i altres associacions com el Front d'Estudiants o l'Associació d'Estudiants Progressistes, també han convocat vaga, amb la demanda de rebaixar les taxes un 30%.

A les protestes universitàries dijous també s'hi sumarà la convocatòria de bona part dels sindicats de l'ensenyament públic que reclamen la reversió de les retallades i la recuperació de les condicions laborals de mestres i docents abans de la crisi econòmica.

La vaga al professorat universitari sorgeix de l'assembla de professors d'aquests centres que es va celebrar el 8 de novembre passat, i ha estat convocada per la Coordinadora Obrera Sindical dels Països Catalans (COS) i la CGT de Catalunya. Els convocants reclamen acabar amb un model per a les universitats "d'espais elitistes, excloents i precaritzadors", que pateixen un "infrafinançament agut" i que apliquen paràmetres "mercantilitzadors" i "privatitzadors".

Entre les reivindicacions dels docents hi ha l'obertura d'una taula de negociacions a Catalunya per regularitzar el professorat associat estructural; millorar les seves condicions laborals amb l'aplicació "immediata" de l'escala salarial màxima i l'eliminació dels "greuges comparatius" en relació amb les altres figures de personal docent i investigació; reconèixer "l'existència de contractació fraudulenta de professorat temporal que cobreix tasques estructurals"; que no es facin acomiadaments "sota la forma de no-renovació", o la implementació de plans de promoció i d'estabilització per a investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interns a jornada completa.

Per la seva banda, els alumnes universitaris protestaran contra "els preus abusius de les matrícules" amb una vaga dijous i aturades aquest dimecres a la UAB, el Campus Raval de la UB i el Campus Ciutadella de la UPF. Els sindicats estudiantils reclamen l'aplicació de la moció aprovada el 2016 al Parlament que preveia una rebaixa del 30% de les taxes universitàries.

Vaga a l'ensenyament públic

Els sindicats USTEC-STEs, ASPEPC-SPS, CGT i COS han convocat una jornada de vaga dijous 29 a l'ensenyament públic. CCOO i UGT no s'hi han sumat. Els convocants denuncien que aquelles "retallades que es van aplicar de manera extraordinària" al principi de la crisi "encara no han sigut revertides" i alerten del "greu deteriorament de les condicions del treball" i de "la qualitat de l'ensenyament públic". També lamenten que el sistema està "endèmicament infrafinançat". Entre les reivindicacions, exigeixen a les forces polítiques 7.200 professors més.

Un altre dels principals motius de la convocatòria és el decret de plantilles, que denuncien que permet la "selecció arbitrària de personal, que ha malmès el funcionament democràtic dels centres". Per això en demanen la retirada i exigeixen la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, l'increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat i la consolidació dels llocs de treball del personal interí en un canvi del model d'oposicions.

Altres reivindicacions són la tornada a l'horari de permanència del professorat de secundària a 24 hores i la reducció de les ràtios per al curs que ve a un màxim de 22 alumnes a primària i 27 a secundària, i de 20 a 25 alumnes, respectivament, per al curs 2020-2021.

Els sindicats convocants demanen tornar el caràcter lectiu a les dues hores de reducció per al personal de més de 55 anys i recuperar el poder adquisitiu amb un calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014, i tornar al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

La mobilització del personal educatiu coincidirà amb la vaga del personal sanitari als ambulatoris i del personal de l'administració de la Generalitat.