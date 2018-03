El sindicat majoritari en l'ensenyament demana a les mestres fer vaga el 8 de març

El sindicat de l'ensenyament de Catalunya USTEC-STEs ha cridat aquest dilluns les dones treballadores del sector educatiu a participar de manera activa en la vaga general feminista del pròxim 8 de març. L'USTEC, membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya, considera que la predominança de la dona en el sector educatiu fa especialment necessari que les mestres se sumin a la convocatòria de vaga. "En l'ensenyament hi ha una presència molt important de dones -ha dit Teresa Esteve, secretària de la dona d'USTEC-, i per aquesta raó cal que facin visible la seva precarietat amb una aturada de 24 hores".

El sindicat majoritari en l'ensenyament denuncia una bretxa salarial "encoberta" al sector i l'existència d'un sostre de vidre per a les dones que els dificulta la promoció laboral. Teresa Esteve ha criticat que les últimes retallades "han fet involucionar els avenços en matèria social que s'havien anat aconseguit pel que fa a la conciliació", uns drets que ara, segons la secretària, són "paper mullat".

Entre altres situacions, l'USTEC denuncia que les baixes per lactància no es cobreixin amb personal, fet que augmenta la culpabilització de la dona en l'entorn laboral i produeix que només el 0,3% de les docents la demanin. També critica que, quan s'adjudiquen les vacants per un càrrec, si una treballadora està gaudint de les 16 setmanes de permís de maternitat, no té dret a ser nomenada per cobrir la vacant un cop acabi aquest període.

El sindicat ha insistit també a demanar que la coeducació sigui una prioritat per al departament d'Ensenyament de la Generalitat, amb la intenció de fer front al sistema patriarcal i prevenir les violències masclistes. "Cal educar des de la diversitat, amb igualtat d'oportunitats i per combatre la violència masclista", ha dit Teresa Esteve, que ha destacat la importància de l'educació per canviar els rols de gènere.

Serveis mínims

En tant que vaga general, l'aturada de 24 hores del 8 de març es convoca tant per a homes com per a dones. Tot i això, els col·lectius feministes convocants demanen que els serveis mínims siguin assumits pels homes. "També en aquelles feines que no són remunerades", han afegit des de l'USTEC.

Teresa Esteve ha reconegut que serà "difícil" que els homes portin a terme la totalitat dels serveis mínims en l'àmbit escolar, ja que només representen el 25,5% del personal docent. Tot i això, l'USTEC ha insistit a vindicar tots els treballs de les dones en la societat i fer passar el 8 de març d'una jornada commemorativa a una reivindicativa.

La manifestació feminista a Barcelona està convocada per a aquest dijous a les 18.30 h del vespre a l'encreuament entre l'avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia, des d'on es dirigirà cap a plaça Catalunya. L'USTEC, però, ha assenyalat el seu suport a totes les marxes convocades des dels col·lectius feministes que s'uniran a la gran manifestació al centre de la capital catalana.