Els sindicats de secundària alerten que el 40% dels instituts estan afectats pel covid, el doble que a primària

Abans de començar el curs, un informe del grup de recerca Biocomsc i de l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol va concloure que una de cada 30 classes de primària es contagiaria de coronavirus durant el curs, i que a l'ESO la xifra seria d'una de cada 15. Segons els sindicats de professors de secundària, quan fa menys d'un mes que va començar el curs, ja es pot constatar que efectivament l'afectació a l'ESO és aproximadament el doble que a primària. La CGT i el Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) han denunciat que la situació és molt més complicada en aquesta etapa perquè no s'ha pogut disminuir la ràtio i no es poden mantenir les distàncies.

En una roda de premsa han explicat que, analitzant al detall les mateixes dades del departament d'Educació, l'afectació és de gairebé un 40% a secundària i que augmenta com més alt és el curs a l'ESO, mentre que a primària és d'un 17,5%. A més, el 29,9% de centres de primària i secundària (instituts escola o centres concertats) estan afectats pel virus, l'11% dels centres de formació professional i només el 2,5% de les llars d'infants.

Les organitzacions sindicals denuncien les "incoherències" de la conselleria a l'hora de difondre les dades, ja que el departament ha deixat de donar les xifres per etapes educatives i només inclou un mapa dels centres confinats, que són una xifra anecdòtica perquè només comptabilitzen els casos en què estan confinats tots els alumnes del centre. Així, per calcular el que consideren l'afectació real, els sindicats han tingut en compte, a banda dels centres totalment confinats, els que tenen un o més grups bombolla confinats i els que tenen 10 o més alumnes aïllats. Amb aquests criteris, uns 790 centres estan afectats pel covid-19 a Catalunya, una xifra que "continua en creixement clar".

"L'afectació és més greu del que diu el departament", ha constatat el secretari general d'ASPEPC-SPS, Xavier Massó, que ha denunciat que la falta de planificació de la conselleria posa en risc els treballadors dels instituts. Segons el secretari general de la federació d'educació de CGT, Miquel González, els centres no han pogut fer grups més petits perquè hi ha hagut un "reforç insuficient" del professorat. En aquest context, els sindicats han convocat una vaga per a aquest divendres, 9 d'octubre, i per al dijous 15.

L'institut de Santa Coloma farà vaga per defensar la semipresencialitat

Qui també farà vaga serà l'assembla de treballadors de l'Institut Terra Roja, de Santa Coloma de Gramenet, per defensar el pla dissenyat per la direcció del centre, que aposta per fer un inici de curs semipresencial. Segons han anunciat, els treballadors faran vaga cada dimecres de 12.30 a 14.30 per reivindicar el seu pla d'obertura, que preveia tres escenaris: presencial, confinament i un sistema híbrid en què els alumnes venen cada dia tres hores i tenen també un horari d'atenció telemàtica. Des de principi de curs, han estat aplicant aquest tercer escenari, que preveu una assistència a l'institut per torns, de manera que cada grup classe s'ha dividit en dos subgrups (d'uns 15 alumnes cadascun): un hi va de 8 a 11 h i l'altre d'11.30 a 14.30 h, i la resta d'hores, des de casa, fan feina virtual de l'assignatura que els tocaria.

La directora del centre, Mercè Lopez, va explicar a l'ARA que és l'única manera de donar garanties sanitàries als professors i als alumnes, ja que tenen grups amb 30 o 35 estudiants en què és "impossible" mantenir les distàncies. Ara bé, la Inspecció no ho veu igual i va obligar el centre a canviar de plans a partir d'aquest dilluns passat per garantir la presencialitat de tots els alumnes durant tota la jornada lectiva. Els treballadors del centre, però, reclamen que s'analitzi el seu pla "amb criteris sanitaris, pedagògics i d'adequació a l'entorn social" i, si no es considera "oportú", que el departament d'Educació posi els "recursos humans i materials i es facilitin els espais necessaris per garantir les mesures sanitàries en el model de presencialitat completa".