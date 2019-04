Els sindicats ajornen la vaga de la sanitat concertada

CCOO, la UGT i el SATSE han ajornat la vaga de tres dies prevista per a aquest dimecres, dijous i divendres a la sanitat concertada després que se'ls hagi comunicat la convocatòria "immediata" de la taula negociadora del conveni. Els sindicats indiquen que també se'ls ha reconegut que el conveni és "l'únic instrument legítim" per establir les condicions del sector. Aquesta definició i la protecció de l'eficàcia dels acords que hi consten eren els principals motius de conflicte, segons indiquen les formacions.

Així, amb "ànim de trobar solucions" al marc de la negociació col·lectiva, els sindicats han pres la decisió d'ajornar les aturades fins al 18, 19 i 20 de juny i donar aquest marge a la patronal per "restablir ponts".

Cal recordar que la vaga s'havia anunciat com a mesura de pressió contra els acords presos entre les patronals i Metges de Catalunya al marge del conveni. A parer dels sindicats, aquests acords trencaven el marc legal de negociació i posaven en risc el segon conveni col·lectiu del Siscat, que afecta prop de 50.000 treballadors.

A més, CCOO, la UGT i el SATSE consideren que aquests nous pactes suposen una "discriminació injustificada de tracte entre els diferents professionals del sistema", ja que, segons afirmen, es destinen partides econòmiques noves a qüestions que no s'han abordat des de la negociació col·lectiva.