Els sindicats denuncien que les escoles Vedruna pressionen els treballadors perquè donin un 10% del sou

"Us demanem a tots, equip de gestió, equips directius, mestres i professors, personal del PAS i treballadors de l’Oficina Tècnica, que aporteu de forma voluntària a la Fundació Vedruna Catalunya Educació el 10% del vostre salari net fins que els alumnes puguin tornar a l’escola amb normalitat". Aquesta és la petició que el passat 30 d'abril van rebre a través d'una carta, a la qual ha tingut accés l'ARA, els treballadors de les 36 escoles Vedruna que hi ha a Catalunya. Segons els sindicats, és el primer cas d'un centre educatiu que "pressiona" els treballadors perquè donin part del seu sou des que es va decretar la pandèmia.

Tot i que en la carta es deixa clar que és una proposta voluntària, segons els sindicats, la Fundació va pressionar els treballadors en diversos claustres virtuals que s'han fet durant la setmana, en els quals la direcció hauria "amenaçat amb fer acomiadaments i aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació que s'afegiria al que ja ha aplicat al personal no docent". Els sindicats creuen que és una proposta "inadmissible", perquè la Fundació Vedruna rep, a través del concert educatiu, "una partida econòmica per al pagament dels salaris de la major part de les persones treballadores" de la fundació.

Els sindicats, de fet, han posat el crit al cel perquè ho consideren gairebé una "extorsió": "Demanar una aportació voluntària es pot interpretar clarament com un abús de poder. O cedeixes o perds la feina", ha dit en un comunicat la UGT. CCOO parla d'un "xantatge inacceptable" i demana a l'administració que intervingui per "aturar l'abús sobre un personal finançat amb diners públics". Els dos sindicats diuen que estudiaran si cal prendre mesures legals. La direcció demanava que les donacions fossin amb noms i cognoms i explicava als treballadors que "donen dret a importants desgravacions fiscals a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques" a la declaració de la renda.

Després de les queixes dels sindicats, la direcció va demanar disculpes als treballadors per les formes, però segons fonts sindicals es manté la petició de la donació voluntària als treballadors. "Ha sigut un gerro d'aigua freda", apunta Neus Roig, presidenta del comitè d'empresa de Vedruna Tarragona i delegada permanent d'UGT, que reivindica que el professorat "sempre ha respost amb dedicació i s'ha adaptat a la nova situació". Roig afirma que, com també denuncia la direcció de Vedrunes, l'escola concertada pateix una infradotació pressupostària, però demana "fer pinya i anar units" per defensar-ho. "Sempre ho hem reclamat i estem al seu costat, perquè defensem la tasca de l'escola concertada", diu.

Les concertades demanen el rescat a l'administració

La polèmica s'emmarca en la denúncia de l'escola concertada, que fa temps que lamenta l'infrafinançament del sector. En la mateixa carta, la direcció recordava que en ple confinament "es fa més evident l'infrafinançament de les escoles concertades. Una realitat injusta que fa temps que patim. Ens sembla urgent reclamar a l’Administració un millor finançament de les nostres escoles", deia el text.

Des que es van tancar els centres a causa de la pandèmia, les escoles concertades han alertat del perill de fer fallida si les famílies deixen de pagar les quotes amb l'argument que els nens no estan anant a l'escola. De fet, aquest divendres, en una carta adreçada a la direcció general de Centres Concertats i Privats, les patronals de les concertades han demanat a la Generalitat un rescat per salvar el sector d'una "crisi sense precedents en el sistema educatiu" a causa del coronavirus.

Segons han calculat, cada mes de confinament perden 17 milions d'euros, a causa, entre altres factors, dels impagaments per part de les famílies, un fet que atribueixen als "missatges emesos des d'Educació en què afirmaven que la conselleria es feia càrrec de totes les despeses de funcionament dels centres", cosa que diuen que no és certa. Aquesta confusió, asseguren, ha provocat una situació financera "crítica" en moltes escoles, fins al punt de col·locar-les "al límit de la fallida".

Precisament aquest divendres el departament d'Educació ha comunicat als centres concertats que els pagarà material de protecció perquè puguin fer amb garanties les tasques presencials de preinscripció. Els centres i les famílies s'havien queixat perquè havien quedat exclosos del repartiment de mascaretes i guants.