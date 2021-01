Els sindicats de docents volen ajornar la tornada a les aules però els pediatres asseguren que són segures

La polèmica la va obrir fa uns dies un comunicat d'una vintena d'experts en epidemiologia i estadística que demanaven un "tancament temporal dels centres docents" per evitar nous contagis. Els sindicats d'educació s'han afegit a la demanda i reclamen que escoles i instituts estiguin tancats 15 dies més per esperar que facin efecte les restriccions i es pugui frenar la corba de contagis abans de tornar a les aules. Però des del Govern avisen que les classes presencials es reprendran "seguríssim" dilluns que ve, una decisió que aquest dijous han avalat els pediatres.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha garantit, en una entrevista a RAC1, que els centres obriran aquest dilluns, dia 11, i es faran cribatges massius entre docents i personal administratiu per detectar possibles casos asimptomàtics que es podrien haver produït durant els festius de Nadal. Aquesta opció l'ha avalat la Societat Catalana de Pediatria, que en un comunicat ha expressat "tot el suport" a mantenir les escoles obertes perquè els alumnes hi vagin presencialment, com s'ha fet durant el primer trimestre. "L'evidència actual i les publicacions científiques que hi ha fins al moment així ho avalen", diuen des de la junta directiva.

Diferents opinions sobre l'afectació de la nova variant en els infants

Aquesta afirmació contrasta amb el polèmic comunicat que van publicar una vintena d'experts en epidemiologia, entre els quals Oriol Mitjà, que afirmaven que hi ha una "manca d'evidència científica definitiva" sobre el paper dels centres educatius com a motor o tallafoc del virus. Mentre que per als epidemiòlegs no està clar que les escoles siguin un lloc segur, per als pediatres el problema són els contagis "fora de les escoles" i adverteixen de les "greus conseqüències" per als infants si es tanquen els centres.

Els pediatres recorden també que tant l'OMS com el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC segons les sigles en anglès) han demanat que tancar les escoles sigui l'últim recurs, i han apel·lat a un document difós per l'ECDC que conclou que no es pot assegurar que la nova variant britànica del virus ( que ja ha arribat a Catalunya) sigui més transmissible en infants menors de 9 anys ni tampoc del seu impacte en les escoles. Segons els pediatres, "en alguns entorns de la comunitat científica hi ha hagut una interpretació errònia" de les dades reportades pel Regne Unit, ja que en els gràfics el grup de menors de 9 anys està "hiperrepresentat" perquè les escoles estaven obertes i la resta de la població confinada. "Aquesta variant del virus no afecta més els infants i manté una afectació per franges d’edat similar a l’anterior. Hi ha hagut diferents fonts científiques que han confirmat aquesta interpretació errònia", avisen els pediatres.

De nou, aquest posicionament dels pediatres refuta un dels arguments dels epidemiòlegs, que en el seu comunicat defensaven el tancament dels centres perquè la variant britànica infecta un 24% més que la que es coneixia fins ara en el grup de població de 0 a 9 anys. En aquesta línia, la USTEC ha demanat adoptar l'exemple del Regne Unit i ajornar la tornada a les aules, mentre que el sindicat de professors Aspepc ha afirmat, en un comunicat, que obrir els centres dilluns és "una irresponsabilitat que posa en perill la salut de l'alumnat, del professorat i de la societat" i reclamen ajornar 15 dies la reobertura dels centres.