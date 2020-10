Els sindicats de mestres i professors demanen més seguretat a les aules

Els mestres i els professors volen més mesures a les aules per fer-les més segures. Així ho han demanat els sindicats, tant de primària com d'ESO, el dia que s'ha assolit un nou rècord de grups tancats als centres. Ja n'hi ha 3.391 dels 72.000 creats per a aquest curs, la qual cosa implica que estan en quarantena prop del 5% de les classes, uns 80.000 alumnes. Per als sindicats, les xifres evidencien el "fracàs" del protocol del departament d'Educació.

El Sindicat de Professors de Secundària ASPEPC-SPS ha alertat de "l'elevadíssima incidència" del virus, que té un "creixement exponencial" als centres educatius, fet que provoca que "no siguin segurs" i que posa de manifest que el departament està "negant la realitat". Han afirmat que hi ha una "asimetria claríssima" entre els casos que es detecten a primària i a l'ESO, en què no hi ha hagut una reducció de les ràtios. Les xifres que destaquen són que quatre de cada deu escoles de primària no han informat de cap cas de covid i que la incidència és d'un positiu per cada 200 alumnes, mentre que només un de cada deu instituts no ha informat de cap positiu aquest curs i la incidència és d'un positiu per cada 70 alumnes. Per això, el sindicat demana "l'adopció immediata" de les mesures de prevenció que fa setmanes que reclamen: menys alumnes a les aules d'ESO, més equips de seguretat i més distància física.

També des del sindicat de mestres USTEC-STES han assegurat que no es garanteix al màxim la seguretat a les aules i que, especialment a l'ESO, no es garanteix "que tothom pugui passar per les PCR", on es fan proves als tutors però no a la resta de personal. A primària, però, les coses no estan gaire millor, segons el sindicat, que ha afirmat que la pandèmia s'està fent "cada cop més grossa" als centres educatius, amb més grups confinats i més positius.

"Garantir la seguretat en l'ensenyament presencial"

Per denunciar-ho, una quarantena de persones s'ha concentrat aquest migdia a les portes del departament d'Educació, on també han exigit més negociació, més personal, més seguretat i menys alumnes per aula. El portaveu adjunt del sindicat, Juan Carlos Feijoo, ha explicat a l'ACN que estan "farts" que les meses sectorials siguin "informatives" i que no hi hagi una negociació "real". "Nosaltres el que demanem és intentar garantir la màxima seguretat en l'ensenyament presencial", ha manifestat. Feijoo ha considerat que això passava des d'un primer moment per augmentar el personal i baixar les ràtios. "Era qüestió de pressupost, era invertir i el departament no s'hi ha avingut mai", ha lamentat, alhora que ha dit que del que va prometre Educació "ha arribat com a molt un 50%". Feijoo ha demanat també el tancament preventiu d'algun institut de Barcelona, on ha assegurat que hi ha fins a un 50% de grups confinats.

Els concentrats han omplert la porta de la seu d'Educació de pancartes amb lemes com "Exigim una negociació real! A la mesa sectorial hi volem negociar!", "No a la doble jornada! (presencial-telemàtica)", "Suspensió del decret d'autonomia de centres 10/2010" i "Garantim la màxima protecció a tot el personal vulnerable". També han travessat diverses vegades la Via Augusta, tot i que sense arribar a tallar el trànsit. Han cantat consignes demanant la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló, i han criticat la falta de material de protecció.