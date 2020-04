El sistema informàtic de les farmàcies es torna a bloquejar el segon dia de venda de mascaretes

El sistema informàtic de les farmàcies s'ha tornat a bloquejar durant el segon dia de dispensació del gran lot d'1,5 milions de mascaretes adquirit per la Generalitat. Els tècnics informàtics han estat tota la nit treballant per resoldre la incidència que ahir ja va posar traves durant bona part del dia a la dispensació de mascaretes i de medicaments sense recepta. La solució provisional que han trobat ha aguantat el pic de demanda de primera hora del matí, però ha tornat a fallar al migdia, segons ha confirmat a l'ARA la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.

Segons les dades del Col·legi de Farmacèutics, durant el dia d'ahir, tot i la incidència, es van poder dispensar 200.000 mascaretes, a més dels medicaments amb recepta que normalment ja se subministren. Durant bona part del matí s'han tornat a repetir les cues d'usuaris davant els establiments d'una bona part del país.

Dilluns el bloqueig es va produir quan els ordinadors de les farmàcies de tot Catalunya van començar a introduir de manera massiva el codi de les mascaretes, que era únic per a totes. La xarxa informàtica no estava preparada per a l'allau de demandes. Aquesta nit els tècnics han instal·lat un sistema per desviar algunes de les peticions i poder donar resposta a totes i que, segons ha explicat a l'ARA el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, "ha funcionat" fins al migdia, coincidint amb un nou "pic" de demanda als establiments.

651x366 Durant bona part del matí el sistema ha aguantat la demanda i s'han pogut dispensar medicaments i mascaretes / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA Durant bona part del matí el sistema ha aguantat la demanda i s'han pogut dispensar medicaments i mascaretes / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA

Falta de proves

Torres explica que el problema és que "no hi ha hagut temps" per provar el sistema per dispensar les mascaretes abans que es comencessin a distribuir dilluns. Les farmàcies tot just van rebre el protocol per a la seva distribució divendres a la tarda. Durant el cap de setmana es va actualitzar el sistema dels establiments "però no hi va haver temps per testar-lo", lamenta Torres.