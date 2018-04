El gimnàs social Sant Pau manté el projecte de fer habitatge social tot i no passar per la multiconsulta

"O introduïm habitatge en els barris gentrificats o els perdrem per sempre". Els impulsors del projecte per construir habitatge públic a sobre del gimnàs social Sant Pau -que, de moment, té la continuïtat garantida a l'espai fins al 2020- es manté tot i no haver superat els filtres per participar a la multiconsulta que vol organitzar el govern d'Ada Colau abans de l'estiu. El fet que no s'hagin pogut validar les 15.000 signatures necessàries perquè la iniciativa es pogués incloure en la votació popular ha deixat fora de discussió el projecte que demana que el consistori adquireixi aquest espai a la ronda de Sant Pau i hi faciliti el projecte d'habitatge social. Tot i així, els impulsors de la iniciativa, no tiren la tovallola i estan en converses amb els grups de l'Ajuntament perquè el projecte es pugui votar directament al ple. Aquests veïns han explicat avui que compten amb el suport del PDECat, Cs, ERC, PSC i la CUP, però volen aconseguir també el 'sí' del govern municipal abans de portar-ho a votació. L'objectiu amb què treballen és que la proposta passi pel ple a finals de maig. De moment, els grups estan valorant la proposta i alguns, com el PDECat i la CUP, ja confirmen que votaran a favor de la iniciativa si es porta al ple.

El projecte preveu que el consistori adquireixi quatre parcel·les situades a la ronda de Sant Pau, entre les quals hi ha la del gimnàs, per poder, d'una banda mantenir l'activitat social d'aquest equipament -té, per exemple, més de 700 abonats que no paguen- i, de l'altra, construir fins a 50 pisos de lloguer social a les plantes superiors. El que es planteja és que l'espai estigui gestionat per una cooperativa de barri i que les persones que obtinguin un dels pisos, si s'ho poden permetre, facin una aportació econòmica inicial que ajudi a rebaixar el cost de les obres, o que, directament, s'hi involucrin com a mà d'obra. S'estudia que el lloguer, que seria proporcional als ingressos, sigui per a uns 15 anys i que després els pisos retornin a la ciutat perquè el consistori decideixi què en fa. El projecte també inclou entre un 15% i un 20% d'habitatges d'emergència social. S'estima que el cost d'adquirir les quatre parcel·les és de quatre milions d'euros.

Lara Cáceres, que és experta en participació ciutadana i assessora el projecte, ha explicat avui que estan molt contents de com ha anat el procés de recollir suports per intentar-se sumar a la multiconsulta pel que fa a la resposta ciutadana, però que ho han passat molt malament quant als requisits exigits. Van recollir un total de 20.600 firmes, però d'aquestes se'n van validar només 15.080 i després es va detectar que en 30 plecs de hi faltava la signatura validadora a la part del darrera, cosa que va fer impossible arribar a les 15.000 necessàries.

Segons Cáceres, el fet que s'hagi aplicat per primera vegada el reglament de participació ciutadana ha afegit dificultats a la gesta perquè, per exemple, es va dir que es podrien recollir firmes de forma telemàtica i, finalment, no ha estat possible. A més, també critica el context d'incertesa que ha acompanyat la multuiconsulta. "Havia de ser un procés molt bonic i ha sigut com un martiri", ha resumit. L'arquitecte Àlex Giménez, que està treballant en el projecte, ha defensat que, tot i així, la iniciativa "segueix en marxa" perquè és necessària per fer "una ciutat més justa".

Acord per salvar el gimnàs

El gener del 2017, el districte de Ciutat Vella, el gimnàs i l'Ajuntament van arribar a un acord per intentar salvar les instal·lacions, que corrien el risc de desaparèixer pels deutes que acumulava. Segons l'acord, l'Ajuntament adquiria una finca que limita amb el gimnàs (la del carrer Reina Amàlia, 8) per fer-hi pisos socials. La propietat del gimnàs (que també tenia l'immoble que compra l'Ajuntament) firmava un contracte per quatre anys més per garantir el futur del gimnàs. L' aventura d’aquesta iniciativa sense ànim de lucre va començar ara fa quatre anys.

El 2012 el Gimnàs Sant Pau era un centre esportiu ple de deutes, abocat i al tancament.Un grup d’empleats veteran van decidir salvar-lo i fer-se’n càrrec en forma de cooperativa. “Vam comprar-lo per un euro més amb un deute de 60.000 euros”, diu Morera, membre de la cooperativa. Ara el projecte inclou iniciatives com ara allargar els horaris durant el Ramadà perquè els musulmans puguin anar al gimnàs havent sopat, incorporar vestidors per a transsexuals, permetre la matriculació al centre sense tenir els papers regularitzats i fer descomptes al col·lectiu dels manters, entre d'altres.