“És una sort que visquem tan a prop dels familiars”

El fill del Christian, de tres anys, no va poder obrir ahir els seus regals de Reis. Els paquets van quedar confinats al quart pis del número 244 de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri badaloní de Sant Roc. Aquest any no hi haurà joguines noves per fer feliç el petit de la casa, però aquest veí badaloní de 37 anys respira alleujat: el regal més gran és que tota la seva família sortís il·lesa de l’incendi que ha colpit Badalona, en part gràcies al seu veí Yassine, que va salvar el nen del Christian enfilant-se per uns tubs d’aire condicionat i traient-lo per la finestra. La tragèdia va acabar amb la vida de tres persones del bloc, en va ferir 30 i va obligar la família del Christian, i els habitants d’una vintena de pisos més, a abandonar l’immoble abans que les flames devoressin més que els seus objectes i records.

Dos agents dels Mossos d’Esquadra custodiaven ahir l’edifici per evitar que cap persona, inquilina o no, hi accedís. La majoria dels afectats van veure’s forçats a passar el dia de Reis acollits a casa de familiars i amics. Cap dels 64 veïns del bloc podrà tornar a casa en els pròxims dies. Ho va anunciar l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, sortint de la reunió extraordinària que va mantenir el consistori amb diversos representants del Govern.

L’Ajuntament assenyala que només dues persones afectades per l’incendi van adreçar-se al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per passar la nit en un habitatge social. La immensa majoria van optar per quedar-se a casa d’algú del seu entorn pròxim. “És una sort que visquem tan a prop dels nostres familiars, perquè no hi ha gaires esperances que puguem accedir als nostres pisos aviat”, lamenta el Christian.

Causes desconegudes

La investigació per aclarir l’origen del foc segueix en curs i, per ara, se’n desconeixen les causes. Tot apunta, però, que la ignició va tenir lloc a la part baixa de l’immoble, i que les flames van propagar-se per l’escala cap als pisos superiors. De fet, les víctimes mortals vivien a l’octava i novena planta. Una és una veïna de 92 anys, i les altres dues persones no han sigut encara identificades. Fonts veïnals asseguren a l’ARA que eren dos homes d’origen pakistanès.

Ahir a la tarda encara se sentia pudor de socarrim, i sovint els cotxes alentien el seu pas per observar la façana ara ennegrida pel fum. La família del Christian viu al 4t 2a. “Al meu fill el va salvar un veí, el Yassine, que es va enfilar per la façana amb una escala i el va treure per la finestra”, explica.

El president de l’Associació de Veïns de Sant Roc, Diego Justícia, atribueix les causes de l’incendi a la pobresa energètica i a l’ocupació dels pisos de la zona. Assegura que les instal·lacions de llum dels habitatges del barri són de fa cinquanta anys i que és habitual que es punxin els comptadors. “Amb les ocupacions i el fred és encara més flagrant. Últimament hi ha hagut alguns incendis, però fins ara no s’havia produït cap mort. Cal un seguiment actiu d’aquests pisos”, diu Justícia.

Una veïna del mateix barri de Badalona Sud -un dels més precaris de la ciutat- va ensenyar a aquest diari les instal·lacions del seu bloc amb diversos comptadors punxats. A l’Ajuntament, però, no li consta cap denúncia per ocupació d’un dels pisos de la primera planta de l’immoble cremat, i apel·la a la “prudència” en espera dels resultats de la investigació.

La xifra de persones afectades per l’incendi ascendeix a 64. Avui a les 9 del matí s’engega un protocol conjunt entre el consistori i la Generalitat per definir les necessitats de les famílies al Centre Cívic de Sant Roc. Mentre que la Generalitat elaborarà “un mapa de recursos habitacionals”, Badalona s’encarregarà de fer el seguiment i la rehabilitació de l’immoble i dels pisos perjudicats.

El nadó ja no està greu i sis ferits reben l’alta

Sis dels setze veïns hospitalitzats per l’incendi de dissabte a Badalona, que va provocar tres morts, ja han rebut l’alta mèdica, segons va anunciar ahir l’ajuntament de la ciutat. Són els quatre ferits que van ser ingressats a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, i un nen de quatre anys que va ser traslladat a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona en estat lleu. Al mateix centre van atendre el sisè pacient que ahir va poder marxar de l’hospital: un home que va precipitar-se des d’un cinquè pis per fugir de les flames. Malgrat l’alçada de l’edifici, però, no va patir cap fractura.

Els ferits més greus, però, segueixen ingressats a l’Hospital de la Vall d’Hebron, el centre que va rebre la majoria dels afectats per l’incendi. Un dels ferits va empitjorar ahir, i va passar de greu a molt greu. El nadó ingressat a l’UCI pediàtrica del mateix hospital, en canvi, va deixar el seu pronòstic greu, mentre que el seu germà rebia l’alta. D’altra banda, tres adults més atesos en aquest centre estan “greus i estables”.