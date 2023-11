Cada deu dies es crema un patinet elèctric a Catalunya

Barcelona16 d'octubre del 2022 a les 22:50 hores: un patinet elèctric s'incendia a l'interior d'un habitatge a Terrassa. Estava a dins d'una habitació i va començar a cremar un matalàs. Una dona va intentar apagar el patinet amb un extintor, però això va provocar una reacció química que li va deixar diverses cremades a la cara. Una altra dona va resultar ferida. El mateix dia, un patinet elèctric es va incendiar a l'interior d'un habitatge a Sant Vicenç dels Horts, sense deixar ferits. Aquest va ser el dia concret que els Bombers de la Generalitat, segons fonts del cos, van veure que els incendis de patinets elèctrics s'estaven convertint en un fenomen preocupant. Amb els mesos, hi ha hagut molts més exemples, el més greu a Santa Coloma de Gramenet el 7 d'octubre: una criatura de dos anys va morir en un foc d'un habitatge provocat, segons la investigació dels Mossos d'Esquadra, per un patinet que s'estava carregant a l'interior del pis. Des de l'1 de gener fins al 30 de setembre d'aquest any, segons les dades dels Bombers de la Generalitat als quals ha tingut accés l'ARA, ja han cremat una trentena de patinets. És a dir, cada deu dies s'incendia un d'aquests aparells a Catalunya.

Es tracta d'una xifra que creix, també pel fet que cada vegada més gent opti per aquest mitjà de transport. L'any passat es van cremar 24 patinets elèctrics i només en 10 mesos aquest any ja se n'han incendiat una trentena. El 2021 hi va haver 21 incendis i el 2020, 16. El rècord se l'emporta el Baix Llobregat, amb vuit incendis, seguit del Vallès Occidental, amb cinc.

Precisament, ara fa dues setmanes el consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va vetar que els patinets elèctrics puguin tornar al transport públic. L'ATM es va fer seva la proposta dels experts, avançada per l'ARA: no hi havia garanties que no es repetissin episodis com el d'ara fa un any a l'interior d'un tren de Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi, quan un patinet elèctric va explotar enmig del vagó.

Ràpida propagació

Segons fonts dels Bombers, la majoria dels incendis relacionats amb patinets que han atès s'han produït mentre l'aparell s'estava carregant, tot i que també s'han registrat explosions de patinets. El patró, però, és habitualment el mateix: de cop, l'aparell o la bateria explota i provoca una flama que es pot escampar fàcilment. El passat 1 d'octubre, per exemple, va passar en un pis de Sant Pere de Ribes. Quan els Bombers van arribar, la flama provocada per l'incendi d'un patinet ja s'havia escampat pel sofà i l'escala estava plena de fum. Cinc persones van haver de ser traslladades en estat lleu a l'hospital. O el 31 d'agost passat, quan a la una de la matinada un patinet es va incendiar en una habitació de Mollet del Vallès i va començar a cremar el matalàs. Un home va ser atès pel SEM per cremades lleus.

Els Bombers també demanen especial precaució a l'hora d'intentar apagar el foc d'un patinet i adverteixen que cal deixar-ho en mans dels professionals. En l'incendi de Terrassa una de les dones afectades va patir una esquitxada d'àcid a la cara i en un altre foc al Prat de Llobregat ara fa una setmana un home es va cremar les mans i els peus quan va intentar treure el patinet flamejant fora del pis.

Les recomanacions dels Bombers

Des dels Bombers recomanen comprar sempre patinets amb el marcatge CE, que vol dir que el fabricant compleix els requisits essencials de seguretat i salut europeus. Alhora, demanen que mai es modifiqui i que sempre que calgui arreglar-lo es porti a un professional qualificat. En aquest sentit, els Bombers recorden la necessitat de carregar-lo sempre amb el carregador original del fabricant i que sempre que es detectin sorolls o males olors quan està endollat cal trucar el 112. L'espai ideal per carregar-lo és a l'exterior, però no es pot exposar ni a altes ni a baixes temperatures. Tampoc es pot excedir el temps de càrrega: un cop està completa, cal desendollar-lo. Per últim, si només es pot carregar a dins d'un habitatge els Bombers recomanen fer-ho lluny de mobles i cortines, tancar la porta i, si és possible, posar un detector de fum a l'habitació.