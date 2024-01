Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en una zona rural del Segrià

BarcelonaEls Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest divendres a Vilanova de la Barca, a la comarca del Segrià. L'avís ha sigut a les dues del migdia: segons fonts consultades per l'ARA, una dona ha trucat al telèfon d'emergències alertant que s'havia trobat el seu marit totalment inconscient en una zona rural de la seva propietat. Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques no han pogut fer res per salvar-li la vida i l'home ha acabat morint.

Segons fonts consultades, l'home presentaria un fort trau al cap que l'hauria deixat inconscient i li hauria acabat provocant la mort. Ara els Mossos d'Esquadra estan buscant els autors dels fets. Segons les primeres informacions, els autors li haurien robat el cotxe després d'agredir-lo i haurien escapat per carretera. La Divisió d’Investigació Criminal de Lleida s’ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuacions, per tal d’aclarir els fets. Ara per ara, totes les hipòtesis estan obertes: des d'un robatori violent fins a una agressió entre coneguts.

Els Mossos treballen amb la hipòtesi que la víctima hauria anat a treballar en un camp de la seva propietat i que la seva dona, veient que trigava més del compte a tornar, hauria anat a buscar-lo i se l'hauria trobat inconscient. Ara la policia està intentant reconstruir el trajecte que haurien fet els presumptes agressors amb el cotxe de la víctima.

Si el de Vilanova de la Barca és o no el primer crim del 2024 a Catalunya dependrà de com evolucioni la investigació de la troballa d'un nadó mort en una paperera de la Bisbal d'Empordà dimarts passat. El nounat encara estava lligat al cordó umbilical i serà l'autòpsia la que determinarà si va morir durant el part o pel fet que l'abandonessin amb poques hores de vida.